"У населения есть вопросы": "простые россияне" превратили Курилы в свинарник и ждут министра обороны. Видео

На Курильских островах жители одного из заброшенных военных поселков ждут приезда министра обороны РФ, надеясь получить ответы на вопросы о будущем населенного пункта. Люди жалуются на полуразрушенную инфраструктуру, заброшенные дома и отсутствие внимания со стороны военного ведомства, хотя живут непосредственно у границы.

О ситуации рассказали журналисты проекта "Настоящее Время", побывавшие в этом населенном пункте. В видеорепортаже местные жители показали условия жизни и поделились претензиями к российским властям.

Забытый поселок

Одна из местных жительниц рассказала, что никогда не была в Японии, хотя между странами действует безвизовый режим для поездок. Она выступает за заключение мирного договора с японцами, но категорически против передачи им Курильских островов.

Свою позицию женщина объясняет вопросами безопасности. По ее словам, наличие американских военных баз на территории Японии представляет угрозу для российского Дальнего Востока.

В то же время другие жители поселка больше переживают из-за собственных проблем. Они годами ждут приезда министра обороны России, чтобы лично рассказать ему о ситуации и узнать, есть ли у населенного пункта какие-либо перспективы.

Визит на вертолете

Местные рассказывают историю о предыдущем визите министра обороны, который, как утверждается, закончился для поселка неудачно.

По их словам, чиновник пролетал над населенным пунктом на вертолете и обратил внимание на его полуразрушенное состояние. Он поинтересовался, что происходит с поселком, однако получил ответ, что там уже никто не живет, а всех жителей якобы выселили.

Теперь люди возмущаются тем, что военное ведомство фактически не реагирует на их проблемы.

"Это что, у нас граница? И такое происходит. Мы просто в шоке. Мы же на границе живем", – жалуются местные жители.

Они надеются, что нынешняя сложная политическая ситуация заставит власти обратить внимание на отдаленные населенные пункты. В то же время сами жители не скрывают пессимизма относительно будущего поселка.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Япония требует исправить новую карту ООН из-за Курильских островов.