В Калининградской области РФ прогремели взрывы и была слышна работа ПВО: первые подробности. Видео
В Калининградской области РФ...
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В Калининградской области России вечером 21 ноября раздались сирены и взрывы. Жители портового города Балтийск, где расположена база Балтийского флота государства-агрессора, видели работу противовоздушной обороны и слышали громкие звуки.
Соответствующие видео россияне "слили" в соцсетях – несмотря на то, что местные мобильные операторы предупреждали о возможных отключениях интернета "из соображений безопасности". По данным росСМИ, область могли впервые атаковать дроны.
Telegram-канал Exilenova+ сообщил, что сначала в регионе заработали сирены. Местные власти объяснили россиянам, что тревога якобы была учебной. Также в РФ заявляли о "ложном сигнале о воздушной цели" со стороны Литвы.
Глава региона Алексей Беспрозванных информировал, что в Неманском районе система оповещения о беспилотной опасности "среагировала на подозрительный объект со стороны Литвы". "Специалисты провели все необходимые проверки, угрозы нет. В ближайшее время режим будет отменен", – успокаивал жителей губернатор.
Менее чем через час снова была объявлена воздушная тревога, после чего началась работа ПВО. Также были слышны взрывы.
В 20:22 Росавиация сообщила об ограничении работы калининградского аэропорта "Храброво", но через 20 минут прием и выпуск рейсов был возобновлен.
Авторы проекта Dnipro Osint определили геолокацию по видео и подтвердили применение ПВО в Балтийске.
"По предварительной информации, беспилотники направлялись в этом направлении еще утром, когда их замечали над Финским заливом", – считают OSINT-исследователи.
Они предположили, что целью атаки беспилотников могла быть портовая инфраструктура города Балтийск (координаты: 54.650128° 19.905346°).
Локация, зафиксированная на...
Источник: Telegram-канал "Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩"
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В сети сделали предположение...
Источник: Скриншот Telegram
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Напомним, что Калининградская область считается эксклавом РФ: она граничит с Польшей и Литвой, а ее западная часть омывается Балтийским морем. Сухопутной границы с остальной Россией у региона нет.
Российский город Балтийск на карте.
Источник: Скриншот Google Maps
Калининградская область Росс...
Источник: Скриншот Google Maps
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Как писал OBOZ.UA, в Смоленской области России в ночь на 20 ноября украинские ударные беспилотники атаковали химическое предприятие "Дорогобуж". Оно производит аммиак, азотную кислоту и аммиачную селитру. Продукция завода используется в том числе для изготовления взрывчатых веществ.
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