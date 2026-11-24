Сын Кадырова получил гражданство Сербии на вымышленное имя: всплыли громкие подробности

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Али получил гражданство Сербии под именем Али Рамзанович Мусаев. В документе указано, что молодой человек родился 14 декабря 2006 года в чеченском поселке Центарой.

При этом дата и населенный пункт совпадают с данными о сыне Кадырова. Об этом говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Согласно документу, опубликованному в официальном государственном вестнике Сербии, решение о предоставлении гражданства Али Мусаеву правительство страны приняло 10 июля 2025 года. Его подписал премьер-министр Джуро Мацут. На тот момент молодому человеку было 18 лет.

Страница "Официального вестн... Источник: ФБК. Развернуть

Имя Мусаев было вымышленным и использовалось как прикрытие для зарубежных поездок сына чеченского лидера. По данным расследователей, под этой фамилией Али Кадыров совершил более 100 перелетов за границу, преимущественно в Дубай.

Фрагмент решения о гражданст... Источник: ФБК. Развернуть

Ту же схему, как утверждают авторы расследования, использовали и другие члены семьи Кадырова. В частности, под фамилией Мусаев путешествовали Адам и Ахмат Кадыровы, а также дочь и жена главы Чечни.

Фрагмент решения правительст... Источник: ФБК. Развернуть

ФБК обратил особое внимание на частный самолет семьи Кадыровых Bombardier Global 6000 стоимостью около 2,5 млрд рублей.

Сравнение решения о предоста... Источник: ФБК. Развернуть

Данные реестра бизнес-джетов... Источник: ФБК. Развернуть

Тогда как в августе 2025 года он имел европейскую регистрацию, однако после пребывания в Омане получил российский бортовой номер. Самолет использовали, в частности, для перевозки членов семьи в Дубай, на Мальдивы и в Анталью.

Таблица пересечений границы... Источник: ФБК. Развернуть

В расследовании также говорится о других гражданах России, получивших сербские паспорта по процедуре особых заслуг. Среди них авторы называют родственников владельца оборонных предприятий Николая Колесова, депутата Госдумы и других лиц, связанных с российскими властями и бизнесом.

Данные о перелетах за 2019-2... Источник: ФБК. Развернуть

ФБК заявил, что направил обращение к сербским властям с требованием лишить Али Кадырова гражданства, а также проинформировал об этой ситуации представителей Европейского Союза. Причиной стало то, что сербский паспорт дает право на безвизовые поездки в страны Европы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сын главы Чечни Адам Кадыров впервые появился на публике после сообщений о том, что он попал в серьезное ДТП, в Грозном не верят, что Рамзан Кадыров показал настоящего сына. Есть мнение, что на обнародованном видео глава российской республики показал двойника Адама.