Блог | Шокирующее сравнение потерь, или Как российская армия превратила войну в конвейер смерти

СБС пишет, что 301 подтвержденный объективным контролем "двухсотый" за сутки. Из раненых еще часть гарантированно дойдет на санитарном этапе – тяжелые ранения от прямого попадания дронов, турникетный синдром, сепсис, долгая эвакуация, помноженная на невозможность применять санавиацию из-за БПЛА и реактивки.

Однако, если прикинуть масштаб:

Вся Британская империя с авианосцами, десантом, потерями кораблей и высадкой потеряла за три месяца боев за Фолкленды меньше, чем выходит за одни сутки от FPV-дронов и скидов.

Вся международная коалиция из 35 государств (включая США) за всю полномасштабную войну против 600-тысячной армии Саддама Хусейна потеряла ровно суточную норму.

В самый кровавый период штурмов Фаллуджи и постоянных подрывов на фугасах вся американская армия в Ираке теряла за год столько, сколько сейчас теряется за 2–3 дня.

Годовая норма потерь всей объединенной группировки войск РФ во Второй чеченской (со всеми танками, авиацией и ковровыми бомбардировками) закрывается сейчас за те же 2–3 дня.

США потеряли за 20 лет в Афганистане порядка 2 450 солдат. Это около 8 дней работы армии РФ в Украине.

США во Вьетнаме теряли около 7 тысяч в год, и это вызвало колоссальный антивоенный раскол в обществе: массовые протесты, марши на Пентагон, хиппи и сжигание повесток – Мохаммед Али предпочел лишиться титула и сесть в тюрьму, лишь бы не ехать в эту мясорубку.

У россиян эта ужасающая, конвейерная бойня вызвала осуждение романа Глуховского, создание списков запрещенных книг и счастливого Рулона Обоева, ведущего вдову в шубе на голое тело в кабак. Загадочная русская душа™ во всей красе.