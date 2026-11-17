Блог | Что ждет Европу, если Путин умрет в январе

Если путин умрет в январе. Сценарий именно на такую тему подготовил один из самых влиятельных американских аналитических центров – RAND Corporation, годовой бюджет которого превышает $460 млн. Организация проводит исследования по заказу правительства США и Пентагона. Что ожидает Европу (в частности, Украину) и НАТО в таком случае? Кто возглавит россию? Как изменится ход истории?

Здесь стоит сразу отметить: аналитики RAND Corporation – не писатели-фантасты, у них совсем другая профессия. Чтобы смоделировать ответы на поставленные вопросы, они рассчитывают вероятности и применяют специальные методологические подходы. Собственно, сценарное планирование – одна из давно апробированных аналитических методик наряду с теорией игр и другими инструментами стратегического анализа.

Вместо того чтобы прогнозировать единственный вариант будущего, исследователи моделируют несколько возможных сценариев, оценивают их последствия и ищут решения, которые будут оставаться эффективными при разных обстоятельствах. Даже тогда, когда реальность пишет собственный "сценарий" (а так обычно и бывает).

Итак, если через 3 месяца Путин умрет по естественным причинам, то с наибольшей вероятностью власть на болотах перехватит высокопоставленный представитель спецслужб, условный "генерал ФСБ". В апреле 2027 года, уже при новом президенте России, происходит замораживание войны против Украины. Однако противостояние не прекращается. До января 2028 года новый хозяин Кремля сосредоточивается преимущественно на "внутренних проблемах": проводит кадровые перестановки во властных кабинетах, укрепляя собственные позиции.

А затем – очередная агрессия против европейских стран, которая начинается с гибридной кампании. Вероятное направление удара – Эстония. Согласно сценарию RAND, "эстонская спецоперация" стартует в мае 2030 года. Агрессор организует протесты в Нарве. Они перерастают в беспорядки, эстонские власти пытаются восстановить порядок. Новый хозяин России под лозунгом "наших бьют" вводит войска в Нарву.

Теперь о роли НАТО в оценках американских аналитиков. Вопреки расчетам Кремля, Альянс реагирует на агрессию, все же задействует статью 5 Североатлантического договора и отправляет войска на защиту Эстонии. Уже в июне начинаются полномасштабные боевые действия с участием российских сил и войск НАТО.

Оккупировав Нарву, новый российский диктатор объявляет операцию завершенной и предлагает Альянсу перемирие. К январю 2031 года война фактически "ставится на паузу", а все это время идут так называемые "мирные переговоры". Общий вывод американских аналитиков: будущее европейской безопасности оказывается под вопросом, даже если "путин умрет в январе".

Это правильный вывод. Собственно, украинцы как нация давно осознали: Россия – наш извечный враг. Со всеми формами "болотной" агрессии (от гибридных до открытых военных) Киевская земля имеет дело еще со времен Юрия Долгорукого. Восточная угроза исчезнет лишь тогда, когда последняя колониальная недоимперия мира прекратит свое существование. Для нас это давно не секрет, но для некоторых западных элит такая постановка вопроса до сих пор остается настоящим открытием.

Есть еще один вывод, который напрямую не вытекает из американского исследования, но который стоит сделать западным наблюдателям. Ключ к сохранению демократической цивилизации – в решительном объединении военных и экономических усилий, в совместном противостоянии агрессору. Вместе мы должны создать новую архитектуру безопасности и обеспечить мир будущим поколениям. Вместе – сможем все. Слава Украине!