Блог | Россия начала экономить на мертвых, или Война становится слишком дорогой

OSINT-исследователь Крис О'Вики отмечает, что ряд российских региональных правительств значительно сократил выплаты "гробовых денег" родственникам военных, уничтоженных в Украине.

В частности, в Башкортостане выплаты упали с 2 000 000 до 100 000 (на 95%), в Ульяновской области – с 1 000 000 до 50 000 (на 95%), в Кемеровской области – с 3 000 000 до 1 000 000 (на 66,7%).

В Омской и Кировской областях выплаты уменьшились одинаково – с 1 000 000 до 500 000 (на 50%), в Саратовской – с 1 000 000 до 100 000 (на 90%).

В Оренбургской области выплаты "гробовых", ранее достигавшие 1 000 000, прекратились полностью.

Компенсации родственникам, как отмечает О'Вики, ранее были хорошим стимулом для рекрутинга в ряды ВС РФ, так как рекруты могли рассчитывать на покрытие своих долгов либо ипотеки в случае смерти.

Тем не менее, дефицит региональных бюджетов не позволяет тратить те же суммы на рекрутинг, что и ранее.

В итоге региональные правительства решили пожертвовать именно выплатами "гробовых", а не бонусами за подписание контракта с ВС РФ, посчитав, что вторая выплата является более привлекательной для новобранцев.