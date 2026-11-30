"Россия хочет мира": у Путина заговорили о контактах с европейцами

Россия уже якобы хочет мира, а российский диктатор Путин готов к контактам с европейскими странами по урегулированию войны против Украины. В то же время в Кремле заявили, что Москва не понимает, на каких условиях европейцы хотят присоединиться к переговорному процессу.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистским СМИ. Он также пожаловался на позицию европейских стран относительно возможного размещения их военных контингентов в Украине.

Позиция Кремля

По словам Пескова, Путин якобы открыт к переговорам и контактам с европейцами. Однако Москва хочет сначала понять позицию европейских государств по урегулированию, прежде чем расширять трехсторонний формат переговоров.

Представитель Кремля утверждает, что европейцы не хотят общаться с Россией в двустороннем формате и настаивают на участии в трехсторонних переговорах.

В то же время Песков заявил, что российская сторона видит противоречие в позиции европейских стран. В частности, он раскритиковал их планы по возможному вводу военного контингента в Украину.

Претензии к Европе

Песков заявил, что европейские страны якобы не будут способствовать устранению причин войны, а, наоборот, будут обеспечивать их сохранение.

"Европейцы говорят: как только урегулирование в Украине приблизится, мы введем туда наши европейские контингенты. Именно из-за этого и началась специальная военная операция", – сказал представитель Кремля.

Он также утверждает, что участие европейцев в переговорном процессе может привести к изменению его формата с трехстороннего на четырехсторонний. При этом, по версии Пескова, европейские страны якобы продолжат политику, которая будет способствовать затягиванию войны.

Отдельно пресс-секретарь Путина сообщил, что Москва продолжает контакты с США по урегулированию войны в Украине. В то же время дальнейшие решения относительно переговорного процесса, по его словам, будет принимать лично российский диктатор.

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