Блог | Путина осталось только дожать. Наступающий год может стать последним годом войны

Путина зароют под мостом

Украинцы, разрушив Крымский мост, доказали, что для них нет ничего невозможного.

Крымский мост для российских властей был не просто важнейшим транспортным узлом, но и практически сакральным символом возрождения империи. Его берегли как зеницу ока, охраняли настолько хорошо, насколько они вообще способны что-либо охранять. Я не думаю, что Кремль охраняют намного лучше.

Тем не менее украинцы разрушили этот сакральный мост. Думаю, они еще добьют то, что осталось, может быть, даже в ближайшие дни. А значит, они могут практически все.

Путин и Ко стали крайне уязвимы. Теперь им придется считаться с тем, что каждый день этой войны несет для них все новые персональные риски. Куда украинцы ударят в следующий раз? По дворцу Путина и Кабаевой? А может быть, по Лубянке? Вести войну в этих условиях становится все опаснее лично для Путина и его окружения.

Путин все время надеялся, что вот сейчас, сегодня-завтра ситуация преломится в его пользу. Генералы рассказывают ему о каких-то мифических успехах: еще немного побомбим, и Украина загнется, украинцы разбегутся, или свергнут власть, или произойдет еще что-нибудь невероятное. А всякие Дмитриевы, жуликоватые посредники, обещают, что еще чуть-чуть – и Трамп дожмет Зеленского, тот поднимет руки вверх и капитулирует. Однако ничего такого не происходит и не может произойти. Наоборот, начиная с января, новый Конгресс будет всячески мешать предательским планам Трампа и вскоре, скорее всего, восстановит помощь Украине.

А Путин боится даже объявить всеобщую мобилизацию в условиях острой нехватки людей на фронте. То есть он в полном тупике. Его осталось только дожать.

Наступающий год может стать последним годом войны. Российские власти просто физически не смогут ее продолжать. Они не способны защитить даже свой сакральный центр силы – Крымский мост, а значит, в принципе не способны противостоять ударам Украины.

P. S. Можете обвинять меня в излишнем оптимизме, но он основывается на событиях, которые мы можем наблюдать в реальном времени. С мостом вас, друзья!