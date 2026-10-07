Блог | Путин закрыл россиянам доступ к правде. Неужели все так плохо?

Засекреченные поражения кремля. Руководство страны-агрессора засекретило информацию "в сфере топливно-энергетического комплекса". Согласно указу путина, под запрет попали данные о работе российских нефтеперерабатывающих заводов. В этом году "Болотные" НПЗ потеряли как минимум 45% производственных мощностей – это уже не секрет ни для Сил обороны Украины, ни для экспертов мирового рынка нефтепродуктов. Однако хозяина кремля, вероятно, больше интересует другая аудитория – собственные подданные.

Служба внешней разведки Украины давно уже констатирует, что на территории рф продолжается систематическое ограничение доступа к официальной статистике. Так, в конце 2025 года из статистических сборников исключили или сократили 168 таблиц, а в ЕМИСС (Единой межведомственной информационно-статистической системе) не обновляется более 100 показателей.

Под грифом "секретно" находится даже такая, на первый взгляд, нейтральная информация, как доходы и расходы домохозяйств, зарплаты врачей и учителей, численность госслужащих, социальные выплаты и демографические показатели. Не обновляются данные об оплате труда преподавателей, ученых и работников культуры. Уже давно исчезли из открытого доступа данные о показателях подростковой преступности и численности осужденных.

Под особым запретом – все, что связано с войной: бюджетные расходы, показатели военно-промышленного комплекса, количество участников боевых действий, выплаты на погребение и т. д.

Режим "статистической секретности" начался на болотах еще в 2018 году. Вероятно, это был один из сигналов о подготовке агрессора к полномасштабному вторжению. Но уже в 2022 году гриф "секретно" начали накладывать даже на ту информацию, которую используют для ведения бизнеса международные операторы рынков. В частности, таможенная служба закрыла доступ к данным об импорте и экспорте. Позже исчезли экономические данные о добыче нефти и газа, а затем и о производстве бензина и дизельного топлива.

Как справедливо отмечают в Службе внешней разведки Украины, все это свидетельствует о сознательном сокрытии Кремлем реального состояния экономики. Военно-политическое руководство рф сворачивает прозрачность, чтобы контролировать внутреннее и внешнее информационное пространство.

Интересная деталь: в недавнем указе путина о закрытии доступа к информации "в сфере топливно-энергетического комплекса" эти меры обосновываются следующим образом: "В связи с необходимостью принятия неотложных мер в ответ на недружественные действия Соединенных Штатов Америки, противоречащие международному праву, и присоединившихся к ним иностранных государств, международных организаций". Как это понимать?

Если это не просто "канцелярская риторика" (а такой вариант не исключен), то можно предположить, что Кремль пытается затруднить работу тем экспертам, которые готовят рекомендации по введению санкций. Мы помним, что на столе у Дональда Трампа лежит закон Линдси Грэма, позволяющий президенту США вводить "адские санкции" против основных торговых контрагентов россии.

Впрочем, основная функция "информационно-статистических" запретов заключается не в затруднении работы профильных специалистов. Спецслужбам и мировым аналитическим центрам хорошо известно, каково на самом деле положение дел на болотах. Основная цель Кремля – засекретить поражение от собственного населения. На болотах рушится все: экономика, демография, социальная сфера, экология. Наступит день, когда рухнет и путинский режим. Приближаем этот момент, готовим дроны. Держим строй. Слава Украине!