Блог | Путин ведет Россию к рекорду Первой мировой: сколько еще сотен тысяч россиян не попали в статистику

720 тыс. погибших россиян.

Недавно соцсети всколыхнул взлом баз Росстата, в которых подсчитали 720 тыс. погибших россиян в этой войне, но, когда эту цифру используют в постах, забывают указать, что это так называемая "консервативная оценка". То есть авторы сразу признали, что эти данные неполные.

И мы коснемся того, чего там не хватает.

1) Мобилизованные с оккупированных территорий Украины. Из выборки полностью исключили жителей оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей (например, бойцов так называемых "Л/ДНР"), которые погибли там же. Кроме того, в утечке не хватает записей из самих временно оккупированных Донецка и Луганска, а также из Ростова.

На всякий случай напомню, что Л/ДНР там сейчас называют ЖНР (женская народная республика). На начало войны у России было два армейских корпуса, сформированных из жителей Л/ДНР.

2) Иностранные наемники без оформленных в РФ документов. В реестры попали лишь около 6–7 тысяч иностранцев, чьи смерти официально зарегистрировали в российских ЗАГСах. Те, чьи тела не вывозили в Россию или чьи документы не регистрировали в РФ (в частности, северокорейские военные или завербованные граждане других стран без российского учета), остались вне статистики.

3) Военные, не подпадавшие под возрастные и гендерные фильтры. Исследователи отбирали только мужчин в возрасте от 18 до 64 лет, поэтому погибшие женщины-военнослужащие и мужчины в возрасте 65+ в расчет не попали.

4) Умершие на территории России. В подсчет не включали военных, умерших в тылу на территории РФ (например, в госпиталях или воинских частях) от болезней или несчастных случаев, если в документах не было прямой привязки к боевым действиям. Погибшие в Курской области, кстати, тоже не попали в этот список.

Но это еще не все. Ведь сама система, построенная Росстатом, устроена так, что даже если российский военный погиб год назад или раньше, это не значит, что он есть в этом списке или вообще когда-нибудь в него попадет.

Почему так?

Пропавшие без вести и долгие суды. Когда военнослужащий погибает в "серой зоне" или его тело не удается эвакуировать, медицинское свидетельство о смерти не выдают. Чтобы зафиксировать гибель, командир части или родственники должны подать в суд иск о признании человека умершим. По российскому законодательству, даже по упрощенной военной процедуре на это уходит от полугода до более чем года (сначала признают пропавшим без вести, а затем – умершим). Но сама система российской армии не заинтересована в сборе тел, потому что таким образом погибших можно оформить как самовольно оставивших часть и ничего не выплачивать. Результат мы все видели – кучи российских тел в посадках, которые никто не собирает. Так вот, какой-то части этих погибших, тела которых вы видели гниющими в посадках, в этом списке нет. По подсчетам издания "Медиазона", только до декабря 2025 года в российские суды поступило как минимум 88 тысяч исков о признании военнослужащих погибшими или пропавшими без вести. После 2025 года количество этих дел вообще засекретили. Хотя большую часть потерь РФ понесла именно за 2025-2026 годы.

Перегруженность моргов и экспертиз. Даже если тело вывезли, перед выдачей справки требуется опознание. Из-за сильных повреждений (более 90% погибших в этой войне умирают от взрывов и осколков) приходится ждать результатов ДНК-экспертиз, очереди на которые растягиваются на месяцы. Иногда – на годы.

Ну и есть общая военная бюрократия. Документы о смерти часто выдают не обычные больницы, а военные ведомства и полевые госпитали. Передача справок с фронта в тыловые ЗАГСы по месту прописки погибшего происходит с задержками от нескольких недель до полугода. Это не так сильно влияет на статистику, но тоже добавляет.

Именно поэтому в статье пишут, что 720 тысяч – это консервативная оценка.

Какая реальная? Никто не знает. Может, на 100 тыс. больше. Может, и на 300 тыс. Может, и больше. Но РФ точно не хочет, чтобы эти цифры кто-то знал.

В Первой мировой Российская империя потеряла 1.3-1.8 млн. И современная Россия может повторить этот рекорд.