Блог | Путин получил нефтяной шах и мат

Reuters сообщили, что за месяц россияне потеряли около 45% нефтеперерабатывающих мощностей. В реальности там, наверное, все еще веселее и жарче – в прямом смысле. Только за последнюю неделю ярко полыхали Афипский и Ильский НПЗ, Новошахтинский завод, Пермский НПЗ "Лукойла" и дважды за неделю – станция "Калейкина" (включая повторный прилет в тот же день).

Пермский НПЗ, кстати, хоть и не космических масштабов, но крайне полезный: именно на нем разбавляли всякую бодягу, чтобы получался якобы "95-й", и варили зимний дизель, который не превращается в солидол на морозе. Выключить его перед зимой – это тонкий троллинг и гражданского рынка, и военной техники, которой без зимней солярки разве что сани запрягать.

Афипский, Ильский и Новошахтинский – это вообще прямая доставка проблем на юг и на фронт. Оттуда снабжались и фронт, и оккупированные территории, включая Крым и Приазовье. После того как прилег Волгоградский НПЗ, там начались "неожиданные" перебои, а Z-военкоры уже ноют из-за дефицита бензина, в частности в Луганской области.

Дальше начинается любимая российская забава – финансовый шпагат:

Чтобы страна не встала, приходится покупать топливо за границей.

Из-за войны в Персидском заливе и истории с Ираном мировой рынок нефти и переработки сейчас на высоких ценах, а внутри РФ действуют субсидии, которые удерживают цены на заправках примерно вдвое ниже мировых.

Дотировать импортеров дорогого бензина из бюджета приходится гораздо щедрее, чем своих производителей, – и эти дыры уже начинают съедать прибыль от экспорта дорогой сырой нефти.

Поднять цены до рыночных или урезать субсидии до трех четвертей стоимости Кремль боится из-за инфляции (около 15% по оценкам независимых). Если инфляция рванет за 20%, Центробанку придется задирать ставку и душить экономику. Не задерут – инфляция пойдет вразнос и разорвет ее сама.

Лишнюю сырую нефть, которую не успевают сжечь на заводах, негде хранить – гигантских хранилищ нет, потому что "сверхдержава" всегда рассчитывала крутить краны на добыче/переработке и держать нефть "в земле". А вывести ее на дорогой внешний рынок мешают украинские дроны, которые методично разбирают ключевые трубы – "Калейкину" дважды за неделю, а до того еще и линейную НПС "Самара".

Получается классический анекдот про коммунистов в Сахаре, где умудрились провтикати даже песок: "нефтяная сверхдержава" сидит без топлива, сырую нефть некуда деть и нечем прокачивать, поэтому приходится глушить добычу. А остановить скважину – это отдельная лотерея: дорого, сложно и далеко не факт, что она потом вообще заработает.