Начались новые "чистки"? В России арестовали генерал-полковника, который отвечал за вооружение ВКС

В Москве взяли под стражу 64-летнего генерал-полковника Юрия Грехова, который занимает должность заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами России по вооружению. Его задержание произошло на фоне многочисленных уголовных дел против высокопоставленных представителей российского военного руководства.

Об аресте сообщают российские СМИ. По информации 235-го гарнизонного военного суда Москвы, генерала подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Как отмечается на сайте суда, решение об избрании меры пресечения было принято 25 ноября. Ходатайство об аресте Грехова направило Главное военное следственное управление Следственного комитета России.

Грехов занимает должность заместителя главнокомандующего ВКС России по вооружению с 2021 года. В его обязанности входит обеспечение войск вооружением и военной техникой. До этого он командовал войсками противовоздушной и противоракетной обороны России.

Генерал-полковник находится на военной службе с 1979 года. Воинское звание получил в 2021 году. Также он является кандидатом военных наук.

С 2022 года Грехов находится под санкциями Европейского Союза из-за причастности к российской агрессии против Украины.

Арест генерала происходит на фоне масштабных антикоррупционных расследований в российском военном ведомстве. В последние годы ряд высокопоставленных военных и чиновников Минобороны РФ оказались под следствием, а некоторые из них были осуждены по обвинениям в коррупции.

Российские Z-каналы связывают арест генерал-полковника Юрия Грехова с возможными кадровыми чистками в Воздушно-космических силах РФ после результативных атак Украины на Крымский мост. В частности, есть предположение, что именно провал противовоздушной обороны во время последнего удара мог стать поводом для недовольства российского руководства. К отставке якобы склоняют еще одного заместителя командующего ВКС – генерал-полковника Владимира Кравченко.

Грехов практически всю военную карьеру посвятил противовоздушной обороне, в 2013 году стал первым заместителем командующего войсками ПВО и ПРО, а в 2018-м возглавил их. Даже после перехода на должность заместителя главнокомандующего ВКС по вооружению он продолжал заниматься вопросами противодействия воздушным угрозам. В частности, в сентябре 2026 года участвовал в заседании профильного комитета стран СНГ, где признал, что беспилотники представляют наибольшую угрозу.

В то же время российская ПВО не смогла эффективно противодействовать украинским дальнобойным ударам по военным и промышленным объектам в тылу РФ. Российские Z-каналы также критикуют ВКС из-за потерь авиации и проблем с организацией противовоздушной обороны.

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