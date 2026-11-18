Минус 17 военных: стали известны фамилии россиян, разбившихся на самолете Ан-12 под Кемерово

Стали известны имена членов экипажа российского военно-транспортного самолета Ан-12, который разбился 17 ноября в Кемеровской области РФ. В результате катастрофы погибли 17 российских военнослужащих.

Об этом сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона", который ведет сотрудник одной из спецслужб. Канал опубликовал фамилии шести членов экипажа самолета.

Что известно о погибших россиянах

По данным Telegram-канала, в результате катастрофы погибли 17 военнослужащих. В сообщении названы фамилии только шести членов экипажа.

Экипаж российского Ан-12:

командир воздушного судна – М. Г. Абуладзе;

помощник командира – Д. В. Назаренко;

штурман – И. А. Горшков;

старший радист – И. В. Короваев;

старший бортовой техник – И. Н. Шевельев;

техник – А. К. Синицын.

Канал не указал воинских званий погибших членов экипажа. В то же время, по данным российских СМИ, среди погибших на борту находились как минимум два подполковника и два майора армии РФ.

По состоянию на 18 ноября 2026 года полный официальный список с фамилиями всех погибших в катастрофе российского военно-транспортного самолета Ан-12 не опубликован. Минобороны РФ и местные власти ограничились общими заявлениями об инциденте, не раскрывая персональные данные экипажа и пассажиров, подтвердив лишь общее число жертв.

Сколько людей погибло в катастрофе Ан-12

Согласно официальному сообщению Минобороны РФ, на борту самолета находились 19 человек – шестеро членов экипажа и 13 пассажиров-военнослужащих. Все они погибли.

В российском военном ведомстве отметили, что самолет выполнял плановый полет и упал в безлюдном районе.

Что известно о причинах катастрофы

Военно-транспортный самолет Ан-12 разбился 17 ноября в районе села Ягуново Кемеровской области. По сообщению Минобороны РФ, воздушное судно выполняло плановый полет и упало в безлюдном районе.

Предварительной причиной катастрофы российское военное ведомство назвало техническую неисправность.

По предварительным данным российских СМИ, причиной авиакатастрофы могло стать возгорание одного из двигателей самолета. Утверждается, что мотор загорелся еще в воздухе, после чего Ан-12 начал резко пикировать носом вниз.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 ноября в России под Кемерово разбился военный самолет Ан-12. Авиакатастрофа произошла возле села Ягуново,все, кто находился на борту, погибли.