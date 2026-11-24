Минтранс РФ опубликовал изображение Керченского моста с одной железнодорожной аркой. Фото

В России приняли тот факт, что после серии украинских атак Крымский мост, имеющий большое стратегическое и символическое значение для россиян, больше не выглядит так, как раньше. В частности, одна из металлических арок и часть дорожного полотна обрушились в воду.

Это признали в Министерстве транспорта страны-агрессора. Во вторник, 24 ноября, там опубликовали иллюстрацию Крымского моста уже с одной аркой.

Обновленное изображение. Источник: Минтранс РФ

Это изображение стало частью публикации с информацией о том, как можно добраться на полуостров из России и в обратном направлении. Есть варианты прямых поездов, с пересадкой, в частности на другие поезда и автобусы, а также с авиаперелетом.

Отметим, что еще 19 ноября, то есть уже после падения арки моста, в Минтрансе РФ еще публиковали изображение переправы с обеими арками.

Так мост изображали раньше. Источник: Минтранс РФ

Мы показывали спутниковый снимок, на котором видно повреждение железнодорожного полотна Крымского моста как минимум в трех местах. Одно из них расположено возле крепления последней уцелевшей арки переправы. После третьей атаки железнодорожное движение по мосту снова перекрывали.

Министр обороны Украины Евгений Хмара заявил, что страна-агрессор Россия может потратить несколько месяцев на поднятие и отведение поврежденной конструкции Керченского моста. Сейчас оккупанты обследуют объект и выясняют, как демонтировать поврежденный элемент.

Как сообщал OBOZ.UA, представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук сказал, что даже усиленная защита Крымского моста не гарантирует, что российская армия сможет отразить украинскую атаку. Дело в том, что операции против стратегических объектов предусматривают несколько этапов подготовки.