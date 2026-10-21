Блог | Почти половина бюджета – на войну, или О риске большого шока для экономики РФ

Если посмотреть на военные финансы и военные инвестиции в динамике, то окажется, что быть агрессором очень дорого. Помимо потерь россиян в живой силе, о которых больше говорит президент США Трамп, чем сами россияне, и которые превышают украинские потери именно из-за наступательных действий рф, россиянам приходится постоянно разрабатывать новые средства наступления.

Например, как только они наладили выпуск обычных шахидов и расширили его масштабы с помощью ВТБ, мы придумали, как сбивать эти шахиды с успешностью почти 100%. То есть в итоге все инвестиции рф в производство обычных шахидов можно умножить на ноль.

Теперь та же история с реактивными шахедами: частичный успех, который был в первые дни их применения, постепенно свелся к обычной статистике. Но вместо того, чтобы остановиться, россияне готовят какой-то супер-реактивный шахед, который Украина также научится сбивать.

Получается, что российская оборонка с каждым видом оружия выбрасывает в воздух кучу денег, и эти расходы растут в геометрической прогрессии. Поэтому неудивительно, что почти 50% запланированных расходов в российском федеральном бюджете на 2027 год идут на войну в Украине, а из них 60–70% – на закупку оружия.

Такие параметры российского бюджета истощают российскую экономику, поэтому на данный момент все, что ее подпитывает, – это высокая "налоговая" цена российской нефти. И здесь вырисовывается интересный тактический момент: если в силу каких-либо событий на мировых рынках цена на нефть быстро упадет, у российской экономики не будет ни времени, ни возможности для маневра, чтобы перебросить ресурсы из оборонного сектора в гражданский. Именно в такой момент существенно возрастает вероятность того, что экономика рф получит шоковый удар из-за несоответствия между потребностью в ресурсах для войны и имеющимися запасами и резервами.