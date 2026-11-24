Блог | Идеологический департамент Кремля, или О 500 годах освященного насилия

Когда вы видите и слышите призывы руководства и священников Русской православной церкви о "святой вере", "священной войне", "победе православных", о том, что "Бог с ними", и так далее – все это продолжение военной, захватнической государственной политики Московии/России, которая уничтожает людей и которую активно поддерживает Русская православная христианская церковь на протяжении многих веков.

Ниже – несколько примеров:

1. Стародубская война с Великим княжеством Литовским, 1534–1537 гг. (великий князь – Иван IV). Религиозное оправдание со стороны митрополита Даниила в ноябре 1534 года звучало так: "Тебе, государь, надлежит защищать христианство от насилия". Митрополит благословил наступательные действия московского войска, представляя их как защиту христиан от притеснений. В итоге – большое количество разрушенных городов. Решительной победы не одержала ни одна из сторон.

2. Ливонская война, 1558–1583 гг. (царь – Иван IV). Религиозное оправдание со стороны митрополита Филиппа, 24 ноября 1567 года: "По нашему благословению и благословению всего священного собора отправился со всем своим войском против своих врагов". В грамоте митрополит обвинял противников Москвы в ересях, разрушении церквей и надругательстве над иконами. По итогам войны Московское государство потеряло свои завоевания в Ливонии.

3. Война Московского государства с Речью Посполитой, 1654–1667 гг. (царь – Алексей Михайлович). Религиозное оправдание со стороны патриарха Никона, который представлял царю войну как защиту православных христиан Речи Посполитой. В итоге Московское государство расширило свои территории с катастрофическими последствиями для населения: в Беларуси количество жителей сократилось примерно с 2,9 млн человек в 1648 году до 1,4 млн в 1667 году. Большое количество разрушенных городов.

4. Северная война со Швецией, 1700-1721 гг. (царь – Петр I). Религиозное оправдание со стороны обер-иеромонаха Гавриила, 27 июня 1719 года: "Эта праведная война была начата по весьма справедливым причинам". "Справедливость" войны объяснялась, в частности, разрушением христианских храмов в Швеции и оскорблением Христа. В итоге Россия захватила значительные территории на Балтике, при огромном количестве погибших с обеих сторон и большом количестве уничтоженных городов.

5. Русско-турецкая война, 1768-1774 гг. Религиозное оправдание: Екатерина II в манифесте о начале войны характеризовала себя как "Защитница Православной церкви". Итог – победа Российской империи и создание условий для дальнейшего присоединения Крыма, с большим количеством разрушенных городов и убитых.

6. Война России (в европейской коалиции) с Наполеоном, 1806–1812 гг. (император – Александр I). Религиозное оправдание в заявлении Святейшего синода, при участии митрополита Платона (Левшина): "Он (Наполеон) осмеливается выступать против Бога и России". В синодальном обращении Наполеон изображался врагом христианства, а духовенство призывали побуждать население к сопротивлению. Франция проиграла войну странам европейской коалиции, в которую входила и Россия. Большое количество погибших (несколько миллионов) и разрушенные города.

7. Крымская война, 1853-1856 гг. (император – Николай I). Религиозное оправдание в обращении митрополита Филарета (Дроздова): "Сами обстоятельства ставят нас в положение народа Божьего, который противостоит врагам Божьим". В 1855 году Филарет напрямую велел священникам объяснять прихожанам: "Нынешняя война с самого своего начала является для нас, русских, войной за святую веру". В итоге – Россия проиграла. Погибло более 600 000 человек.

8. Русско-японская война, 1904-1905 гг. (император – Николай II). Религиозное оправдание в обращении епископа Иоанна Пермского: "Итак, война! Ты, святая Русь, призвана со знаменем креста утвердить евангельский мир среди язычников!" Епископ Макарий (Невский), обращаясь к солдатам: "Кровь воина, пролитая в бою, – это мученическая кровь". Протоиерей Иоанн Восторгов предсказывал, что Россия установит господство христианского креста над японским флагом. Итог: поражение Российской империи, потеря ряда стратегических позиций на Дальнем Востоке и усиление Японии. Погибших около 200 000.

Это лишь небольшая часть войн, развязанных Московским царством/Россией. Погибших больше, чем во время крестовых походов Католической церкви против мусульман. Все войны – захватнические…

Фактически, Русская православная церковь является религиозным инструментом государственной власти России; церковь, которая заменила заповедь "Не убивай" принципом – "Убивай, если этого требуют интересы государства".