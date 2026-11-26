Блог | Дроны вместо санкций: Украина заставила российскую нефть дешеветь на глазах у Кремля

На прошлой неделе в РФ поднялся вой из-за тотального удешевления российской нефти. В среднем по разным направлениям дисконт на российскую нефть вырос до 29-33 долларов за баррель.

Сильнее всего дисконтировалась нефть, поставлявшаяся в Индию, наименьший дисконт был зафиксирован по поставкам в КНР. Ноябрь для нефти Urals будет провальным, а это основной сорт российской нефти.

Несколько сглаживали общую картину небольшие дисконты на другой российский сорт – ESPO, но этот сорт не мог изменить общую бюджетную картину.

Общие расчеты за первую половину ноября показывают, что налоговая цена нефти в РФ в ноябре упадет до 73,5 доллара за баррель после 101,5 в октябре.

Дикое увеличение дисконта сопровождалось сильным ростом транспортных расходов российских нефтяных компаний, которые в среднем тратили на транспортировку от 27 до 48 долларов за баррель в зависимости от расстояния перевозки.

Такая ситуация сложилась именно из-за украинских ударов по НПЗ. Резкое снижение спроса на нефть внутри рф выталкивает излишки нефти на экспорт, поскольку россияне:

(а) не хотят консервировать свои нефтяные скважины;

(б) хотят компенсировать отсутствие экспорта топлива экспортом нефти.

В свою очередь, рост предложения российской нефти на экспорт наполняет мировой рынок дешевой нефтью и приводит к росту цен на транспортировку нефти из портов рф.

Не знаю, как оценит такую большую услугу Украины мировому рынку нефти президент Трамп, вероятно, его интересы после выборов изменились. Но так получается, что выгодоприобретателями от украинских ударов по российским НПЗ являются Индия и КНР.

Так что, как видите, геополитические пути в сетях мировой экономики непредсказуемы и иногда приносят неожиданные результаты.

Считаю, что Украине стоит продолжать удары по российским НПЗ, а с нового года – расширять их на газовые заводы НОВАТЭК на Крайнем Севере рф.

Такая стратегия результативна и будет играть роль отрезвляющего фактора для россиян перед очередным раундом переговоров. Также такая стратегия более гуманна, чем бомбардировки гражданских кварталов, как это сейчас практикует рф в Украине.