Добровольцы закончились? В России расширяют полномочия военной полиции для розыска уклонистов

Российский режим стремится усилить контроль над военнослужащими и гражданами, которые пытаются избежать призыва или мобилизации. В частности, Кремль хочет дать военной полиции полномочия разыскивать и задерживать лиц, которые якобы уклоняются от срочной службы, мобилизации или самовольно покидают воинские части.

В Службе внешней разведки Украины считают, что расширение этих полномочий "отражает конкуренцию между российскими силовиками" из минобороны, МВД и "росгвардии". А руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко с сарказмом предполагает, что в РФ "добровольцев настолько много, что приходится организовывать специальную охоту на них".

Что предлагается

Путинский проект в базе данн... Источник: скриншот Развернуть

В проекте указа, который уже подписан российским диктатором Путиным, предусмотрено создание на базе военной полиции отдельных специальных "групп задержания" и "подразделений быстрого реагирования".

Причем таким формированиям предоставляется возможность организовывать засады, обустраивать дорожные заграждения и наблюдательные посты, преследовать подозреваемых и "применять другие специальные средства".

Путинский проект в базе данн... Источник: скриншот Развернуть

О чем речь

В СВРУ считают, что расширение этих полномочий "отражает конкуренцию" между российскими министерствами обороны и внутренних дел, а также "росгвардией", подчиненной последнему. Кремль пытается распределить между ними ответственность за контроль над военнослужащими, мобилизованными и гражданами, находящимися на этапе призыва.

"В то же время военная полиция может превратиться в дополнительный инструмент принуждения тех, кто стремится избежать отправки на фронт или оставить службу", – добавляют в разведке.

Мобилизация в России

Того же мнения придерживается и Петр Андрющенко.

"Здесь прекрасно все. С телевизора россиянам круглосуточно рассказывают о бесконечных очередях добровольцев, рекордных контрактах и всенародном желании защищать "родину". А в реальности готовятся расширять полномочия военной полиции, чтобы ловить тех, кто уже не хочет воевать. Видимо, добровольцев настолько много, что приходится организовывать специальную охоту на них. Осталось переименовать военную полицию в НКВД, чтобы окончательно привести форму в соответствие с содержанием", – считает он.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне постоянной угрозы мобилизации в третьем квартале 2026 года количество россиян, выехавших в Сербию, Грузию и Армению, достигло самого высокого показателя за весь период наблюдений. Эти страны считаются популярными направлениями для жителей России, выбирающих антивоенную эмиграцию.