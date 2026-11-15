Было минимум 30 взрывов: в РФ атакован военный аэродром "Ахтубинск". Фото
Место взрыва.
Источник: Exilenova +.
В ночь на 15 ноября в Астраханской области России атаковали военный аэродром "Ахтубинск". Известно, что на территории объекта прогремело не менее 30 взрывов.
Целью атаки стала не только взлетно-посадочная и другая аэродромная инфраструктура, но и места размещения боевых самолетов и склады боеприпасов.
Об атаке сообщил Telegram-канал Exilenova+. Пока не обнародована информация о возможных потерях российской авиации или масштабах повреждений на территории аэродрома.
Обстрел.
Источник: Скриншот/Exilenova+.
"Ахтубинск" является местом базирования 929-го Государственного летно-испытательного центра Минобороны РФ.
Взрыв.
Источник: Скриншот/Exilenova+.
Российские военные используют его, в частности, для испытания и оценки новых образцов авиационной техники и вооружения.
Детонация.
Источник: Скриншот/Exilenova+.
Ранее на этом аэродроме уже фиксировали поражение российской боевой авиации, например, в августе 2026 года Генштаб ВСУ подтверждал повреждение истребителя Су-34.
Последствия обстрела.
Источник: Скриншот/Exilenova+.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 15 ноября российский Таганрог оказался под атакой беспилотников, в городе гремели взрывы. В результате инцидента повреждена железнодорожная электроподстанция и еще один энергообъект.
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