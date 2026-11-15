Было минимум 30 взрывов: в РФ атакован военный аэродром "Ахтубинск". Фото

В ночь на 15 ноября в Астраханской области России атаковали военный аэродром "Ахтубинск". Известно, что на территории объекта прогремело не менее 30 взрывов.

Целью атаки стала не только взлетно-посадочная и другая аэродромная инфраструктура, но и места размещения боевых самолетов и склады боеприпасов.

Об атаке сообщил Telegram-канал Exilenova+. Пока не обнародована информация о возможных потерях российской авиации или масштабах повреждений на территории аэродрома.

Обстрел. Источник: Скриншот/Exilenova+.

"Ахтубинск" является местом базирования 929-го Государственного летно-испытательного центра Минобороны РФ.

Взрыв. Источник: Скриншот/Exilenova+.

Российские военные используют его, в частности, для испытания и оценки новых образцов авиационной техники и вооружения.

Детонация. Источник: Скриншот/Exilenova+.

Ранее на этом аэродроме уже фиксировали поражение российской боевой авиации, например, в августе 2026 года Генштаб ВСУ подтверждал повреждение истребителя Су-34.

Последствия обстрела. Источник: Скриншот/Exilenova+.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 15 ноября российский Таганрог оказался под атакой беспилотников, в городе гремели взрывы. В результате инцидента повреждена железнодорожная электроподстанция и еще один энергообъект.