94% россиян не считают свою страну ответственной за жертвы и разрушения в Украине: опрос

Опрос показал, что россияне уверены – за жертвы и разрушения вследствие войны в Украине должны отвечать США и НАТО – так думают 65%. Еще 11% респондентов уверены, что за них ответственна Украина, и всего 6% возлагают ответственность на Россию. Таким образом, 94% граждан государства-агрессора не считают свою страну ответственной за последствия развязанной ею войны.

Об этом сообщил Алексей Левинсон, руководитель отдела социо-культурных исследований "Левада-центра". Данные он обнародовал на конференции "Страна и мир: российские реалии 2026", передает The Moscow Times.

У россиян также спросили, несут ли за это ответственность такие люди, как они. На этот вопрос "да" ответили 11%, "нет" – 57%, "в какой-то мере" – 25%.

Левинсон привел оценку научного руководителя "Левада-центра" Льва Гудкова, который назвал такое отношение граждан "моральной катастрофой". В то же время результаты опроса свидетельствуют, что чувство ответственности или угрызения совести все же исчезли не полностью.

Что еще показал опрос

В сентябре 2021-го всего 48% россиян были уверены в том, что их страна идет правильным путем. Полномасштабная война подняла этот уровень до 60-62% в сентябре 2022-го и 2023-го, и до 69-70% – в сентябре 2024 и 2025 годов. Сейчас этот показатель снова упал до 60%.

"Чувства, которые окрепли у людей, по их ощущениям, к июлю 2026-го – гордость (то, что происходит в Украине, вызывает гордость у 24%), усталость и безразличие (17%), растерянность, обида за свой народ (по 16%), страх (10% у себя, 14% у других людей)", – свидетельствует опрос.

Среди молодежи 85-88% поддержали бы гипотетическое решение диктатора Владимира Путина прекратить военный конфликт. Женщины 65+ думают так же (86%), а вот мужчины 65+ настроены более воинственно (52%).

Однако в ситуации, если бы наряду с прекращением конфликта глава РФ решил бы вернуть Украине захваченные территории, уровень поддержки сильно снижается. У молодежи до 43-50%, а у людей старше 65 – до всего 25-30%.

"Большинство не готовы это поддержать. Просто штык в землю – прекрасно, поддерживаем. Но на наших условиях, ничего не отдаем. Сугубо по причинам символического характера – это означало бы признание своего поражения и неправоты. Это моральное обстоятельство большой значимости: для большинства лучше продолжать военные действия. Отдать мы ничего не можем", – сказал Левинсон.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, уровень доверия россиян к диктатору Владимиру Путину за неделю заметно снизился. Падение стало самым значительным с середины августа и произошло на фоне регулярных атак украинских беспилотников по территории России.