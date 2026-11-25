Блог | 700 тысяч убитых россиян: в России все начали все понимать

700 тысяч убитых россиян. Неужели россияне этого не замечают?

Взлом баз данных Росстата о количестве погибших стал своеобразной информационной бомбой в российском пространстве. И когда наши эксперты говорят, что россияне этого не замечают, – это говорит не о том, что они не понимают россиян. Они просто не знают (не понимают, не помнят), как работает мышление в тоталитарном мире.

Далее текст на языке оригинала.

1. 2026 став зламаним для Росії. Вперше за роки війни навіть російська соціологія почала фіксувати кілька важливих моментів:

– Більше 70% росіян виступили за закінчення війни;

– В цьому питанні, практично зник головний розкол РФ між молодшим і старшим поколінням. Цифра 70% присутня в усіх поколіннєвих групах. Також зник розрив між великими містами і селами та містечками;

– Більше 50% ствердно говорить, що серед його рідних і близьких є поранені та вбиті. Простіше кажучи – всі все почали розуміти.

2. Вибори цього року показали самий низький рівень підтримки Єдиної Росії, за яку агітував особисто Володимир Путін. Система мала вкидувати більше 25% голосів, щоб натягнути потрібну цифру. Іншими словами: вперше з 2000 року російських виборець так масово проголосував ногами.

3. Я можу стверджувати, що саме в 2026 році в Росії відбувається наймасштабніша з 1980-х років кухонна революція, коли люди, закрившись в дуже тісному колі обговорюють в негативних тонах дії влади. І саме в 2026 році відбувається масовий перетік людей із розряду лоялістів та індефентнтх в розряд дуже тихих (латентних) опозиціонеоів.

4. І тут ми підходимо до найголовнішого: в тоталітарних суспільствах бунт ніколи не починається з мітингів, особливо, коли повністю задавлені всі інституції, спроможні робити ці самі мітинги. Мітинги починається тоді, коли суспільство пройшло етап, який я називаю "неполітична політика" (зараз я якраз пишу книгу про анатомію революцій і, сподіваюся, що в 2027 я її завершу і там є окремий розділ про цю саму "неполітичну політику").

Так от, перш ніж перейти до мітингів треба пройти цей період, для якого характерні кілька важливих моментів:

– масове усвідомлення несправедливості розподілу благ (зараз Росія лише наближається до цього моменту);

– Створення інституцій паралельних державі (незаконна торгівля чи будівництво, яке держава змушена узаконювати, як це було в Єгипті чи створення паралельної економіки, побудованої на дефіциті, як це було в пізньому СРСР). На жаль, поки російська влада доволі ефективно гасить подібні речі. І це одна з головних перепон до створення протореволюційної ситуації.

– Ідея, яка обʼєднує великі маси (вона є, і це закінчення війни, хоча нема консенсусу з приводу того, а що таке переможне закінчення війни);

– Ослаблення з тих чи інших причин силовиків (на жаль, це не про Росію)

5. Що можна цьому протиставити крім власне воєнних дій? Я не вигадаю велосипед, коли скажу: інформаційну війну, в якій Україна працює дуже ефективно в точкових операціях, але практично зупинилася в загальній, дуже рутинній і непомітній повномасштабній інформаційній війні на виснаження. Чому зупинилася? Перш за все через відсутність скоординованої політики, а відтак і фінансування. По-друге, ми так і не змогли довести Заходу, що таку війну потрібно вести. І щось мені підказує, що в цій ситуації найближчим часом нічого не зміниться. Бо тут нема швидких і ефектних рішень. Інформаційна війна – це страшна рутина, а рутина завжди погано продається.