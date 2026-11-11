ПоБеда.

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Мы посмеялись над попыткой американских посланников нарисовать Путину победу, изменив границы двух украинских областей. А если подумать серьезно: какой на данный момент может быть победа России?

Что может получить Россия в самом худшем для нас и самом лучшем для себя сценарии, чтобы считать это победой? Напомню: победой в войне можно считать результат, после которого положение страны становится лучше, чем было до войны.

Итак, предположим: Украину разрушили еще больше (ее экономику и инфраструктуру); убили еще больше украинцев, военных и гражданских; над этим разрушенным краем установили оккупационный или коллаборационистский режим. Но, как свидетельствует история Украины, кроме коллаборантов будут и повстанцы, которые своими акциями будут ослаблять власть.

Итак, что все это даст России, кроме дополнительного бремени для ее и без того ослабленной экономики и перегруженного режима? Компенсирует ли это российские людские потери (самые большие со времен Второй мировой)? Восстановит ли разрушенную инфраструктуру и ослабленную экономику? Поможет ли привлечь инвестиции для их восстановления?

Зачем Западу снимать с России санкции или тем более инвестировать в ее восстановление, усиливая своего уже непосредственного врага? Чтобы прекратить войну? Так ее остановили – на пороге Запада.

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Российская угроза для НАТО станет гораздо очевиднее, если российская армия выйдет к границам Альянса вдоль нынешней западной границы Украины. Это заставит хотя бы часть стран НАТО (тех, которые ближе всего) мобилизоваться для собственной защиты, а значит, возрастет и угроза прямого столкновения с Альянсом. А Россия еще не оправилась от изнурительной войны с Украиной.

Поддержку Пекином нынешней войны против Украины можно рассматривать, в частности, как способ постепенного ослабления России и усиления ее зависимости от Китая. Поэтому после "победы" лучше будет завершить свою миссию со слабым соседом, чем зачем-то снова его усиливать.

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В мире после "победы" Россию воспринимают как страну, которой все еще боятся из-за ее преступлений в Украине, но которой по той же причине уже нигде не доверяют. У нее уже нет второй армии мира, и она точно не является надежным партнером. Россия – раненый зверь, которого лучше добить, чем ждать его последних конвульсий, которые еще могут быть опасными.

Если победа – это когда после войны становится лучше, чем было до нее, то последней такой победой России был захват Крыма: новые территории, никакого наказания и убедительный для многих в мире нарратив о "возвращении". С тех пор ее положение только ухудшалось: Донбасс не удалось захватить полностью в 2014–2022 годах, а Украину не удалось быстро покорить массированным ударом после этого.

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Наша победа на сегодня – уже само отсутствие российской победы и фактическая невозможность ее в будущем. До войны Россия выглядела способной изменить свое положение в мире к лучшему. Теперь – нет. В этом отношении наше положение, несмотря на страшную цену, стало лучше.

Но то, что российская победа уже невозможна, не гарантирует, что мы не потерпим поражение. Нам еще многое предстоит сделать, чтобы не проиграть. А затем – чтобы все-таки окончательно победить.

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