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Крупный российский хостинг-провайдер заявил о второй масштабной кибератаке за две недели: что происходит

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read2 мин
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Крупный российский хостинг-провайдер заявил о второй масштабной кибератаке за две недели: что происходит
Хакер. Иллюстративное изображение. Источник: Unsplash.

Российский хостинг-провайдер Beget подвергся второй масштабной кибератаке за последние две недели. На этот раз хакеры последовательно атакуют различные подсети компании, пытаясь нарушить работу ее сервисов. В самой компании считают, что атака может быть направлена на срыв восстановления инфраструктуры после предыдущего инцидента.

О новой атаке Beget сообщил в официальном Telegram-канале. "Судя по характеру атаки, она направлена на нарушение наших планов по восстановлению после инцидента", – говорится в сообщении компании.

Последствия для сервисов

Провайдер предупредил о возможных перебоях с доступом к интернет-ресурсам, которые используют его инфраструктуру. Среди них – маркетплейсы Ozon и Wildberries, Сбербанк и другие сервисы.

Крупный российский хостинг-провайдер заявил о второй масштабной кибератаке за две недели: что происходит

Beget подвергся второй масштабной кибератаке. Источник: официальный Telegram-канал Beget

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Кроме того, у некоторых пользователей могут неожиданно прерываться уже установленные FTP- и SSH-соединения. Компания заявила, что работает над устранением проблем.

На фоне атаки Beget также ввел ограничения на частоту SSH-подключений из-за рубежа. Теперь с одного IP-адреса разрешено совершать не более пяти попыток подключения в секунду.

Предыдущий инцидент

Первая масштабная кибератака на Beget произошла 2 ноября 2026 года. Тогда компания сообщила, что ее облачная инфраструктура была полностью уничтожена и ее приходится восстанавливать практически с нуля.

Следствием инцидента стала масштабная потеря клиентской информации на виртуальных серверах. В Beget уточнили, что файловые резервные копии VPS смогут получить лишь около половины пользователей. Также компания потеряла часть данных в собственной внутренней системе.

Отдельно возникли проблемы с регистрацией доменов. Аккредитацию Beget в качестве регистратора доменов .ru, .рф и .su приостановили. В компании назвали это технической мерой и стандартной процедурой реагирования на инциденты, подчеркнув, что речь не идет об аннулировании или лишении аккредитации.

Масштаб компании

Beget занимает второе место среди хостинг-провайдеров российского сегмента интернета по количеству доменов. По разным оценкам, его инфраструктура обеспечивает работу от 400 до 700 тысяч сайтов.

С лета 2026 года компания находится под санкциями Европейского Союза. Основаниями для ограничений называли предоставление услуг на временно оккупированных территориях Украины, сотрудничество с Министерством обороны России и другими лицами, которые ранее попали в санкционные списки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как в "Атеш" рассказали об успешной кибератаке на войска Путина.

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