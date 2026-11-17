В Кемеровской области России разбился военно-транспортный самолет Ан-12. Авиационная катастрофа произошла возле села Ягуново, по предварительным данным, весь экипаж погиб.

Видео дня

Об авиационном происшествии сообщили российские СМИ. Губернатор Кемеровской области подтвердил факт авиакатастрофы.

Где разбился самолет

Авиакатастрофа произошла в районе села Ягуново Кемеровской области. По словам очевидца, самолет вспыхнул в воздухе, после чего резко пошел вниз и взорвался при столкновении с землей.

В сети также опубликовали видео с места происшествия. На кадрах запечатлена вспышка в небе, которая стремительно падает на землю.

Об авиакатастрофе сообщил, в частности, Z-блогер Fighterbomber, который пишет о военной авиации РФ.

Падение воздушного судна подтвердил губернатор региона Илья Середюк.

РЕКЛАМА

На месте падения работают пожарные, полиция и другие оперативные службы. Обстоятельства катастрофы устанавливают.

Что известно об экипаже

По информации некоторых российских каналов, предварительно, экипаж Ан-12 погиб. В то же время другие сообщают, что на борту могли находиться 13 человек.

Тем временем российские "военкоры" утверждают, что на борту самолета, упавшего под Кемерово, находились 18 человек – шесть членов экипажа и 12 пассажиров. Официального подтверждения этой информации пока нет.

По информации Telegram-канала Exilenova+, в результате падения российского военно-транспортного самолета погибли 17 человек.

Главные истории дня

Вероятная причина катастрофы

По предварительным данным российских СМИ, причиной авиакатастрофы могло стать возгорание одного из двигателей самолета. Утверждается, что двигатель загорелся еще в воздухе, после чего Ан-12 начал резко пикировать носом вниз.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Амурской области России во время выполнения учебно-тренировочного полета разбился военный самолет Ту-95МС, принадлежавший авиагруппе "Украинка". Восемь членов экипажа погибли, еще одного с ранениями госпитализировали. Среди погибших – два подполковника и два майора.