В России стало известно о внезапной смерти 66-летнего генерал-полковника Росгвардии Александра Порядина. В 2016–2023 годах он командовал Приволжским округом ведомства, которому подчинялись подразделения, причастные к карательным операциям против мирного населения на оккупированных территориях Украины.

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Об этом сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm в официальном Telegram-канале. По его данным, о смерти генерала объявила сама Росгвардия, однако причину смерти не уточнила.

Порядин был непосредственно связан с российской агрессией против Украины. В апреле 2022 года он лично награждал в военном госпитале в Кирове росгвардейцев, получивших ранения во время вторжения. Во время той встречи генерал выразил удовлетворение тем, что после лечения они готовы возвращаться в свои подразделения и продолжать выполнять боевые задачи.

Среди подразделений Приволжского округа был 26-й отряд специального назначения "Барс" (воинская часть 5598, Казань). 9 марта 2022 года Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало именной список его военнослужащих, причастных к карательным операциям против гражданского населения на временно оккупированных территориях Украины.

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После завершения службы в Росгвардии Порядин продолжил деятельность, связанную с войной против Украины. В марте 2024 года он занял должность первого заместителя атамана Оренбургского казачьего войска. В число его обязанностей входили, в частности, подготовка и рекрутинг наемников.

Российские ресурсы также писали, что Порядин лично проверял организацию боевой подготовки очередной группы, которую должны были отправить в добровольческий отряд БАРС-15 "Ермак".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Москве похоронили 53-летнего генерал-лейтенанта армии РФ Игоря Иерусалимова, который незадолго до смерти получил повышение. По данным российских Telegram-каналов и Z-блогеров, он мог погибнуть во время взрыва в ресторане Balzi Rossi 1 августа, где праздновали день рождения главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Александра Чайко.

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