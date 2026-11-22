В ночь на 22 ноября российский Краснодар подвергся атаке беспилотников. Вероятной целью удара стало здание Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Видео дня

На месте попадания зафиксировано сильное задымление. Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

Подробности удара

Местные жители начали массово публиковать в сети фото и видео, на которых видно задымление в черте города, а также жаловаться на сильный запах гари.

OSINT-аналитики провели геолокацию снимков и видеозаписей и установили точный адрес вероятного возгорания – ул. Черкасская, 70. В настоящее время по этому адресу базируется Главное управление Росгвардии по Краснодарскому краю. Ранее на этой территории располагалась войсковая часть 3702 (47-я отдельная бригада оперативного назначения).

Реакция властей и работа аэропорта

Во время ночной атаки в городе сработали сирены воздушной тревоги. Кроме того, в аэропорту Краснодара вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В местной мэрии официально отчитались об "отражении атаки БПЛА". При этом информацию о повреждениях на земле и пожаре на объекте Росгвардии российские власти традиционно не комментируют.

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Главные истории дня

Напомним, в Калининградской области России вечером 21 ноября раздались сирены и взрывы. Жители портового города Балтийск, где расположена база Балтийского флота государства-агрессора, видели работу противовоздушной обороны и слышали громкие звуки.

Как писал OBOZ.UA, в Смоленской области России в ночь на 20 ноября украинские ударные беспилотники атаковали химическое предприятие "Дорогобуж". Оно производит аммиак, азотную кислоту и аммиачную селитру. Продукция завода используется в том числе для изготовления взрывчатых веществ.