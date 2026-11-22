В ночь с 21 на 22 ноября Краснодарский край РФ вновь оказался под атакой украинских дронов. Прозвучала серия взрывов, есть предварительная информация о нескольких попаданиях, в частности, возле Афипского НПЗ.

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Также известно о задымлении в районе военного городка в/ч 3702 Росгвардии в Краснодаре. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Афипский нефтеперерабатывающий завод – это крупное нефтеперерабатывающее предприятие на юге России, расположенное неподалеку от поселка Афипский в Краснодарском крае (примерно в 20 км к юго-западу от Краснодара). НПЗ неоднократно становился целью Сил обороны Украины.

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Как сообщал OBOZ.UA, на днях в Краснодарском крае РФ тоже жаловались на украинскую атаку. Взрывы в регионе гремели всю ночь подряд, вспыхнули пожары. Под ударом оказались сразу два нефтеперерабатывающих завода на Кубани – Ильский и Афипский.

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В Генеральном штабе подтвердили атаку на два НПЗ, которые являются ключевыми поставщиками топлива на юге России, и рассказали о повреждениях.