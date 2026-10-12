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Блог

Екатерина Марголис
Екатерина Марголис

Художница, писательница, преподавательница живописи

OBOZ. Новости России / Мнения
Time to read1 мин
icon 1,1 т.
Блог |

Украина нашла волшебный ключик, чтобы победить российскую пропаганду и в Европе, и в США

Украина нашла волшебный ключик, чтобы победить российскую пропаганду и в Европе, и в США
Логотип Яндекс

Удивительные совпадения!

Пишут, что после украинских ударов по российским дата-центрам "Яндекса" поддержка AfD снизилась на 56%, стало меньше "польских" антиукраинских аккаунтов,и "украинских", подстрекающих против поляков.

Резко упала и онлайн-поддержка MAGA.

Уверена, что и сторонников Ле Пен и Ваначчи резко поубавилось за истекшие 24 часа.

Кажется, Украина смогла то, на что Европа оказалась неспособна – нашла волшебный ключик, чтобы победить российскую пропаганду и в Европе и в США.

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Одним махом, как говорится…

Вспоминается Буковский: "Если две крылатые ракеты послать на Лубянку, то уровень международного терроризма сразу упадет процентов на восемьдесят".

А тем временем и старушка Британия спустя десять лет вдруг проснулась и вспомнила: таки да, российское вмешательство в Брексит было.

Премьер Энди Бернем: "Я получил четкий ответ: да, вмешательство было".

Десять лет. Спасибо, что заметили.

Буковский, который заметил все это еще на несколько десятилетий раньше, заплатил за эти наблюдения кибер-местью КГБ, диффамацией и жизнью.

Украина подтверждает эту гипотезу экспериментально прямой наводкой прямо сейчас .

Яндекс.

Найдется все.

И все.

И судный день обязательно настанет.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Екатерины Марголис
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