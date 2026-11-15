В российском Таганроге дроны повредили железнодорожную подстанцию и мост

В ночь на 15 ноября российский Таганрог подвергся атаке беспилотников, в городе звучали взрывы. В результате инцидента повреждена железнодорожная электроподстанция и еще один энергообъект.

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Также был поврежден мост через железнодорожные пути, движение транспорта по нему перекрыли. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Последствия ночной "движухи" в Таганроге

По словам чиновника, в результате атаки беспилотников поврежден мост через железнодорожные пути на 64-м километре трассы Р-280 в Неклиновском районе. Проезд по этому участку перекрыт, для водителей организовали объезд через Таганрог и село Покровское.

В самом городе повреждена электроподстанция, которая обеспечивает работу железной дороги.

"Обесточены линии электропередачи от станции Таганрог-Пассажирский до станции Михайловка. Движение железнодорожного транспорта прекращено", – написал губернатор.

Также повреждена электроподстанция в квартале Шубин. На месте возникло возгорание.

Как сообщил Слюсарь, в целом в течение минувшей ночи российская ПВО якобы уничтожила около 50 беспилотников над Таганрогом, Ростовом-на-Дону и семью районами Ростовской области.

По данным местных властей, угроза атак БПЛА в регионе все еще сохраняется.

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Напомним, этой ночью в российском Татарстане, в городе Нижнекамске, был атакован крупнейший в России нефтехимический завод – "Нижнекамскнефтехим", принадлежащий корпорации "Сибур". На территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 ноября украинские ударные беспилотники наведались в российский город Волгоград. Под атакой оказался нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Там возник пожар.

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