Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас "выступает с русофобских позиций". Именно поэтому в РФ не хотят, чтобы она принимала участие в переговорах касательно завершения войны в Украине.

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Об этом Захарова сказала на брифинге 20 ноября, ее цитировали росмедиа. Как пишет Reuters, она заявила, что участие Каллас в любых потенциальных будущих переговорах по Украине с Москвой приведет к их срыву.

Спикер МИД РФ набросилась на главу европейской дипломатии, заявив, что ту "несет уже давно", и пожаловалась на "ненависть" со стороны Каллас и "очернение" ею России.

"Что касается Каллас, то с момента назначения на пост главы евродипломатии, она выступает с откровенно русофобских позиций, транслирует оторванные от реальности требования к нашей стране. Мало того, она не скрывает ненависти. У нее эмоциональный фон перекошен. Она не отдает себе отчет даже в тех словах, которые произносит, ее сознание, ее всю переполняет чувство такой, понимаете, эмоциональной нестабильности", – выдала Захарова.

Напомним, что ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Европейский союз никто не приглашал к участию в переговорах о завершении войны в Украине. Он также грубо высказался в адрес высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, назвав ее "глупой".

Как сообщал OBOZ.UA, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас предостерегла от обсуждения российских требований о новой архитектуре безопасности. По ее словам, такие дискуссии могут отвлечь внимание от главного – отсутствия перемирия и продолжающейся войны против Украины. Каллас подчеркнула, что в войне есть четкий агрессор и жертва.