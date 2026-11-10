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Игаль Левин
Игаль Левин

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OBOZ. Новости России / Мнения
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2,8 т.
Блог |

Россию снова накрыл дефицит бензина и дизеля

Россию снова накрыл дефицит бензина и дизеля
Пожары на НПЗ в Новокуйбышевске. Иллюстративное фото. Источник: ASTRA

Как сообщает Reuters, в российских регионах вновь начались перебои с топливом после серии украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

За последние две недели Украина атаковала не менее восьми крупных российских НПЗ, в результате чего как минимум в шести регионах России вновь фиксируется дефицит бензина и дизельного топлива.

В Карелии на АЗС "Роснефти" вдоль автодорог уже введены ограничения на продажу топлива: не более 30 литров бензина и 50 литров дизеля за одну покупку.

Продажа топлива в канистрах полностью приостановлена.

Аналогичные ограничения зафиксированы в Бурятии и Забайкальском крае.

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О перебоях с топливом также сообщают из Нижегородской, Архангельской, Пензенской областей и Красноярского края.

Последним крупным объектом, подвергшимся украинскому удару, стал нефтеперерабатывающий завод в Киришах Ленинградской области – второй по величине НПЗ России.

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Источник:Фейсбук Игаля Левина
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РоссияНПЗбензиндизтопливодефицит
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