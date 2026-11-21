Не менее 17 учреждений среднего профессионального образования в России и оккупированном Крыму с 1 сентября по 20 ноября запустили программы подготовки операторов БПЛА. Курсы, специализированные классы и мастерские появляются в разных регионах страны, в том числе далеко от линии фронта, а отдельные учебные заведения привлекают студентов к изготовлению беспилотников для оккупантов.

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Сейчас известно о запуске 17 таких программ. Из них 15 действуют в России, еще две – в оккупированном Симферополе. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Новые программы подготовки внедряют в учебных заведениях, в частности в Мурманской и Южно-Сахалинской областях. Помимо приграничных Брянска и Белгородской области, обучение работе с беспилотниками началось в Шире, Чите, Новосибирске, Ардоне и других населенных пунктах.

Также известно, что в Губкинском колледже на Ямале студент и преподаватель летом собрали партию беспилотников для военных. После этого учебное заведение закупило комплектующие, а студента привлекли к обучению других молодых людей. Изготовленные дроны продолжают передавать на фронт.

В Магаданском политехническом техникуме открыли курсы операторов FPV-дронов. Губернатор Сергей Носов назвал направление подготовки фактически филиалом школы БПЛА, которая работает в зоне боевых действий.

В Чите процесс развертывания подготовки проходил поэтапно: в мае студентов агитировали комиксом подписывать контракт с войсками беспилотных систем, а в ноябре открыли мастерскую стоимостью 10 млн рублей.

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К программам присоединились колледжи оккупированного Симферополя

Подготовку операторов беспилотников также начали в двух учебных заведениях оккупированного Симферополя – колледже радиоэлектроники и Романовском колледже индустрии гостеприимства.

В то же время, по словам Андрющенко, 17 подтвержденных программ могут не отражать полного масштаба подготовки. В начале ноября в сообщениях сети "Народного фронта" упоминались 40 и 68 учебных заведений, в которых уже действуют классы БПЛА.

Параллельно с подготовкой студентов в техникумах и колледжах соответствующие учебные классы открывают и в школах

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