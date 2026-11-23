В России после взрывов разгорелся пожар на Новошахтинском НПЗ. Фото и видео
В Ростовской области России ночью 23 ноября БпЛА в очередной раз атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов (АО "НЗНП"), расположенный в одноименном городе. Местные жители слышали взрывы, а позже в районе предприятия разгорелся сильный пожар.
Добрые дроны долетели до российского НПЗ около 01:00 ночи. В городе Новошахтинске небо осветило зарево.
Telegram-канал Exilenova+ напомнил, что завод перерабатывает около 7,5 млн тонн нефти в год, производя дизельное, судовое и печное топливо, мазут и бензиновые фракции.
По данным Генерального штаба ВС Украины, НПЗ в Новошахтинске непосредственно задействован в обеспечении российской армии, в частности, поставляет захватчикам дизельное топливо и авиационный керосин. Предприятие является одним из ключевых поставщиков нефтепродуктов на юге Российской Федерации.
Новошахтинский завод нефтепродуктов не впервые познакомился с "дальнобойными санкциями". Его атаковали:
- 22 июня 2022 года;
- 4 мая 2023 года;
- 13 марта, 6 июня и 19 декабря 2024 года;
- 21 августа и 25 декабря 2025 года;
- 25 августа, 25 сентября, а теперь и 23 ноября 2026 года.
Как писал OBOZ.UA, в ночь с 21 на 22 ноября под обстрелом находился Краснодарский край РФ. Там прогремела серия взрывов. Сообщалось о "хлопках" возле Афипского НПЗ, а также здания регионального главного управления Росгвардии.