В Ростовской области России ночью 23 ноября БпЛА в очередной раз атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов (АО "НЗНП"), расположенный в одноименном городе. Местные жители слышали взрывы, а позже в районе предприятия разгорелся сильный пожар.

Видео дня

Добрые дроны долетели до российского НПЗ около 01:00 ночи. В городе Новошахтинске небо осветило зарево.

Telegram-канал Exilenova+ напомнил, что завод перерабатывает около 7,5 млн тонн нефти в год, производя дизельное, судовое и печное топливо, мазут и бензиновые фракции.

По данным Генерального штаба ВС Украины, НПЗ в Новошахтинске непосредственно задействован в обеспечении российской армии, в частности, поставляет захватчикам дизельное топливо и авиационный керосин. Предприятие является одним из ключевых поставщиков нефтепродуктов на юге Российской Федерации.

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Новошахтинский завод нефтепродуктов не впервые познакомился с "дальнобойными санкциями". Его атаковали:

22 июня 2022 года;

4 мая 2023 года;

13 марта, 6 июня и 19 декабря 2024 года;

21 августа и 25 декабря 2025 года;

25 августа, 25 сентября, а теперь и 23 ноября 2026 года.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA, в ночь с 21 на 22 ноября под обстрелом находился Краснодарский край РФ. Там прогремела серия взрывов. Сообщалось о "хлопках" возле Афипского НПЗ, а также здания регионального главного управления Росгвардии.