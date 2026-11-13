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В России на фоне атак дронов резко упал рейтинг Путина: что показал опрос

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
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Российский диктатор Владимир Путин
Российский диктатор Владимир Путин. Источник: Getty

Уровень доверия россиян к диктатору Владимиру Путину за неделю заметно снизился. Падение стало самым значительным с середины августа и произошло на фоне регулярных атак украинских беспилотников по территории России.

Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за период с 2 по 8 ноября. За это время показатель доверия к главе Кремля снизился сразу на 2,4 процентного пункта по сравнению с предыдущей неделей.

Как изменились показатели доверия к Путину

Согласно результатам опроса, уровень доверия к российскому диктатору составлял 75,1%. Неделей ранее он достигал 77,5% и был самым высоким с начала марта.

В то же время уровень одобрения деятельности Путина на посту президента снизился не так существенно – на 0,2 процентного пункта, до 71,4%.

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Снизились и показатели премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Уровень одобрения его работы упал на 3,1 процентного пункта – до 43,1%, а доверие к нему сократилось на 2,1 пункта, до 53,5%.

Предыдущее подобное падение доверия к Путину ВЦИОМ зафиксировал в середине августа. Тогда показатель снизился на 2,5 процентного пункта – до 70,8%.

В России на фоне атак дронов резко упал рейтинг Путина: что показал опрос

Инфографика. Источник: Скриншот

Как атаки дронов влияют на настроения россиян

Снижение рейтинговых показателей происходит на фоне участившихся атак украинских беспилотников по российским регионам. На обстрелы российской территории обратили внимание и участники последнего опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

Согласно его результатам, 7% респондентов назвали обстрелы российских территорий среди событий, которые больше всего запомнились им в течение недели. Опрошенные упоминали атаки дронов на Санкт-Петербург и Омск, которые произошли за две недели до этого, а также удары по Брянску, Калужской, Курской и Орловской областям

В середине августа украинские военные также активно атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы и склады маркетплейсов.

Напомним, в сентябре в России также зафиксировали снижение рейтинговых показателей Владимира Путина. Тогда уровень одобрения его деятельности на посту президента за неделю сократился на 2,1 процентного пункта – до 68%.

Как писал OBOZ.UA, российский Z-пропагандист Юрий Евич пожаловался, что из-за атак украинских беспилотников жизнь в России становится все сложнее. Он сравнил новые реалии в стране-агрессоре с ситуацией в оккупированной Горловке.

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