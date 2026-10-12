Звучат вопросы относительно ударов по дата-центрам "Яндекс".

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И звучат они достаточно странно. Не являются ли эти удары просто зеркальным ответом Украины на прилеты по дата-центрам в Киеве и других украинских городах? Просто ответные меры, без особого смысла и цели?

Нет, не являются. Хотя, именно удары россии по нашим дата-центрам полностью нам развязали руки в вопросах ответных мер. И россия в этом вопросе куда более уязвима, ведь у них централизованная система является основной организации всего, а у нас децентрализация и отсутствие государственной монополии, что называется, в крови.

Но, если говорить о военной обоснованности ударов по "Яндекс", то не забывайте, что это не только "Яндекс Такси", "Яндекс Еда", "Яндекс Go" и прочие услуги, но это еще и обеспечение РОВ картографической информацией, наведением на цели, ориентированием на местности.

Кроме того, "Яндекс" при запросе российских спецслужб полностью раскрывает пользовательские данные любого пользователя, зарегистрированного в любой из их услуг.

Российская армия пользуется большей частью приложений "Яндекс" для своих целей, кроме того это основной поставщик технологий для государственных задач.

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Именно "Яндекс" является в России лидером по разработке ИИ и обладает собственными моделями ИИ и суперкомпьютерами, которые российская армия использует в своих интересах. В частности, модели автонаведения/механического зрения для дронов-камикадзе созданы на основе разработок Яндекс.

Это и многое другое "Яндекс" поставляет РОВ и обслуживает российские спецслужбы. И это я еще не упомянул фактор войны на истощение, в рамках которой выбиваются у страны все монополии, обеспечивающие бюджет и финансирование агрессии, а "Яндекс" – это абсолютная, цифровая, информационная монополия россии, то и в целом эти удары выглядят как комплексное воздействие на противника.

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И вот тут возникает вопрос, а какой же и вправду смысл бить по дата-центрам "Яндекс"? Хмм… Кто-то так еще и не понял?

Примечательно то, что Украина не трогала настолько жирную, важную для российской армии и весьма уязвимую цель, только по той причине, что в Украине РОВ не били по нашим дата-центрам. Но, зеленый свет был дан и ответ не заставил себя долго ждать. Оголтелая толпа не долго веселилась на фоне ударов по украинским дата-центрам, что создало лишь ситуативные сложности, а не глобальные. А вот уничтожение всех крупнейших дата-центров "Яндекс", а их осталось в полностью функционабельном состоянии всего два, приведет к полной катастрофе. Мелкие и средние дата-центры не вытянут таких нагрузок, а если и по ним начнут бить – это будет каменный век, эдакие 1990-е.

Хотели как раньше – получайте. И не забудьте, когда будете граблей тормозить за "два счетчика" на окружной, что нужно будет трижды сказать "Спасибо путину за это!"

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