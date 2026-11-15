Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что цели войны против Украины, сформулированные российским диктатором Владимиром Путиным, якобы остаются неизменными. Также он раскритиковал позицию европейских лидеров относительно участия Евросоюза в переговорах и необходимости прекращения огня.

Видео дня

Об этом Лавров заявил российским СМИ. Он прокомментировал стремление Европейского Союза присоединиться к переговорному процессу по завершению войны в Украине.

Что Лавров сказал об участии Европы в переговорах

По словам главы российского МИД, европейцы якобы понимают, что "поезд уходит", и хотят "запрыгнуть на подножку последнего вагона". Так он высказался о желании представителей ЕС участвовать в переговорах по Украине.

Кроме того, Лавров назвал "абсолютно бесперспективными" размышления главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости перемирия как условия для переговоров по Украине. Он добавил, что, по его мнению, это якобы понимают все.

Отдельно глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что цели так называемой "специальной военной операции", сформулированные Путиным, никогда не менялись.

Предыдущие заявления Кремля о войне и перемирии

Ранее Лавров также заявлял, что Москва не согласится на требование европейских стран о немедленном прекращении огня в Украине без предварительного согласования дальнейших шагов. По его словам, сначала стороны якобы должны определить параметры будущей системы безопасности, а уже затем переходить к урегулированию войны.

РЕКЛАМА

Лавров также утверждал, что требование Брюсселя остановить боевые действия якобы имеет целью дать Украине время на восстановление военных ресурсов. В то же время он обвинил европейские страны в попытках "выиграть время" для украинской стороны, не приведя доказательств в подтверждение этих утверждений.

Как писал OBOZ.UA, в Кремле заявили о готовности российских войск разминировать Константиновку в Донецкой области для проведения так называемой гуманитарной миссии. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков утверждал, что на это понадобится пять дней, а гражданским якобы хотят предоставить возможность выехать в Украину или Россию.

Главные истории дня