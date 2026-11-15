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"Цели не менялись": у Путина сделали циничное заявление о войне в Украине

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read1 мин
2,1 т.
"Цели не менялись": у Путина сделали циничное заявление о войне в Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Источник: РосСМИ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что цели войны против Украины, сформулированные российским диктатором Владимиром Путиным, якобы остаются неизменными. Также он раскритиковал позицию европейских лидеров относительно участия Евросоюза в переговорах и необходимости прекращения огня.

Об этом Лавров заявил российским СМИ. Он прокомментировал стремление Европейского Союза присоединиться к переговорному процессу по завершению войны в Украине.

Что Лавров сказал об участии Европы в переговорах

По словам главы российского МИД, европейцы якобы понимают, что "поезд уходит", и хотят "запрыгнуть на подножку последнего вагона". Так он высказался о желании представителей ЕС участвовать в переговорах по Украине.

Кроме того, Лавров назвал "абсолютно бесперспективными" размышления главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости перемирия как условия для переговоров по Украине. Он добавил, что, по его мнению, это якобы понимают все.

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Отдельно глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что цели так называемой "специальной военной операции", сформулированные Путиным, никогда не менялись.

''Цели не менялись'': у Путина сделали циничное заявление о войне в Украине

Сергей Лавров. Источник: Getty

Предыдущие заявления Кремля о войне и перемирии

Ранее Лавров также заявлял, что Москва не согласится на требование европейских стран о немедленном прекращении огня в Украине без предварительного согласования дальнейших шагов. По его словам, сначала стороны якобы должны определить параметры будущей системы безопасности, а уже затем переходить к урегулированию войны.

Лавров также утверждал, что требование Брюсселя остановить боевые действия якобы имеет целью дать Украине время на восстановление военных ресурсов. В то же время он обвинил европейские страны в попытках "выиграть время" для украинской стороны, не приведя доказательств в подтверждение этих утверждений.

Как писал OBOZ.UA, в Кремле заявили о готовности российских войск разминировать Константиновку в Донецкой области для проведения так называемой гуманитарной миссии. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков утверждал, что на это понадобится пять дней, а гражданским якобы хотят предоставить возможность выехать в Украину или Россию.

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