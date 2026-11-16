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Три года колонии за четыре комментария о войне: в России бросили за решетку инженера из Калуги

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read1 мин
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Три года колонии за четыре комментария о войне: в России бросили за решетку инженера из Калуги
Судейский молоток во время оглашения решения по делу. Иллюстративное фото. Источник: Katrin Bolovtsova/Pexels

36-летнего инженера из российской Калуги Михаила Балдина приговорили к трем годам колонии общего режима за четыре комментария в Telegram. Приговор вынес 2-й Западный окружной военный суд по делу об оправдании терроризма в интернете.

Об обстоятельствах дела сообщила "Медиазона" и пресс-служба 2-го Западного окружного военного суда. По версии обвинения, мужчина с сентября 2022-го по ноябрь 2023 года оставил в публичном Telegram-канале четыре комментария, которые следствие расценило как призывы к поджогам военкоматов и оправдание таких действий.

Что сказал обвиняемый

Во время судебного разбирательства Балдин полностью признал вину. Он объяснил, что оставлял комментарии, поскольку хотел выразить негативное отношение к так называемой специальной военной операции, а также опасался, что война непосредственно затронет его.

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По словам мужчины, он понимал, что его публикации смогут прочитать другие пользователи интернета. Суд также отметил, что содержание комментариев было связано с одобрением действий, о которых говорилось в публикациях, и побуждало других людей к аналогичным действиям.

Три года колонии за четыре комментария о войне: в России бросили за решетку инженера из Калуги

Инженера из Калуги осудили на 3 года колонии. Источник: Пресс-служба 2-го Западного окружного военного суда РФ

За что наказали

Следствие установило, что четыре комментария Балдина содержали признаки публичных призывов к террористической деятельности и оправдания терроризма.

В частности, речь шла о:

  • призывах к поджогам военкоматов;
  • оправдании поджога военного комиссариата в Тарусе Калужской области;
  • оправдание поджога военкомата в Обнинске Калужской области;
  • оправдание теракта на Крымском мосту через Керченский пролив.

Суд квалифицировал действия мужчины по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма.

Помимо трех лет лишения свободы в колонии общего режима, Балдину запретили в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете.

Также суд постановил конфисковать в пользу государства 15 тысяч рублей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в России школьников агитируют на войну против Украины через учебник.

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