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Система РЭБ, зенитный пулемёт и вертолёт: охрану Путина в очередной раз усилили

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read3 мин
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Система РЭБ, зенитный пулемёт и вертолёт: охрану Путина в очередной раз усилили
Путин также стал чаще проводить время в подземных бункерах

Охрану российского диктатора Владимира Путина в очередной раз усилили во время его поездки в Челябинскую область. Кортеж главы Кремля сопровождал военный вертолет, а движение по трассам региона временно ограничили из-за военных учений и визита Путина.

Ранее во время его зарубежных и внутренних поездок в кортеже замечали автомобили с системами РЭБ и зенитным пулеметом. Об этом сообщают российские СМИ.

Кортеж Путина сопровождал военный вертолет

Во время поездки Путина в Челябинскую область на военные учения его кортеж сопровождал военный вертолет. Об этом свидетельствует видео, опубликованное водителем, который оказался в пробке.

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На кадрах видно, как людей не пускают на трассу, по которой проезжает большой кортеж автомобилей, а над ним летит военный вертолет.

Ранее стало известно, что на всей территории Челябинской области на трое суток ограничили движение по федеральным трассам. По данным Росавтодора, ограничение для всех автомобилей действовало с 00:00 2 октября до 00:00 5 октября. Меры связали с военными учениями и визитом Путина.

В кортеже замечали средства РЭБ и зенитный пулемет

В мае во время официального визита Путина в Казахстан его кортеж в Астане сопровождали бронированный автомобиль с местом для пулеметчика на крыше и машина с системой радиоэлектронной борьбы.

Всего лимузин Путина окружали около двух десятков автомобилей и 14 мотоциклов. Возле Дворца независимости также расставляли военных с автоматами.

В начале сентября во время поездки Путина во Владивосток в его кортеже заметили пикап с зенитным пулеметом.

Служба государственной охраны Казахстана сообщала, что во время визита Путина в Астану действовали временные ограничения движения. В рамках особого режима задействовались "ресурсы специальных государственных и правоохранительных органов, а также вооруженных сил, в том числе военной авиации и техники".

Охрану Путина усилили на фоне опасений по поводу безопасности

В начале мая источники Financial Times сообщили, что Федеральная служба охраны России в последние месяцы резко усилила меры безопасности вокруг Путина.

По данным собеседников издания, российский диктатор стал чаще проводить время в подземных бункерах из-за опасений за свою жизнь, связанных с возможной попыткой покушения или государственного переворота.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия планирует в 2027 году потратить на военные нужды 17,1 трлн рублей, или около $205 млрд. Это более чем на 40% превышает объем расходов, заложенный на 2026 год, и почти на 380% больше, чем до начала полномасштабного вторжения в Украину. Такие бюджетные планы свидетельствуют о том, что Кремль рассчитывает на длительное продолжение войны в Украине.

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