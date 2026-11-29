Крымский политзаключенный Джеббар Бекиров умер в колонии в российском Мурманске. Мужчине было всего 56 лет, россияне приговорили его к 17 годам колонии за преступление, которого он не совершал.

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Об этом 28 ноября сообщил глава Крымскотатарского ресурсного центра и член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев. Политик призвал расследовать смерть узника Кремля.

"В апреле этого года ему исполнилось всего 56 лет. Он мог жить, быть рядом со своими родными. Но россия отняла у него свободу, а теперь его жизнь оборвалась за тюремной решеткой, далеко от родного Крыма", – написал он.

Джеббара Бекирова арестовали после обысков в Крыму 17 августа 2021 года. А в мае 2023 года политзаключенного приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима за преступление, которого он не совершал.

"По приговору российской репрессивной системы ему предстояло провести за решеткой значительную часть своей жизни. Это еще один страшный сигнал о том, что российские тюрьмы и колонии становятся местами, где украинские политические заключенные не просто лишены свободы, но и подвергаются угрозе для собственной жизни", – написал Бариев.

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Он подчеркнул, что смерть Джеббара Бекирова должна быть расследована надлежащим образом. Россия должна нести ответственность за жизни и здоровье людей, которых она незаконно лишает свободы. Международное сообщество не имеет права отворачиваться от того, что происходит в российских тюрьмах.

Как пишет Бариев, Россия систематически преследует крымских татар в оккупированном Крыму. Захватчики приходят к ним домой, превращая обыски в инструмент запугивания, а уголовные дела – в механизм подавления любого сопротивления оккупации.

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Аресты после обысков, сфабрикованные обвинения, многолетние приговоры, этапирование за тысячи километров, изоляция от семей являются составляющими репрессивной политики Кремля, направленной на запугивание крымских татар и подавление их сопротивления.

Джеббар Бекиров стал уже четвертым политическим заключенным, умершим в российских местах несвободы. Ранее в заключении погибли Константин Ширинг, Джемиль Гафаров и Рустем Виратти.

"Четыре человеческие жизни. Четыре семьи, не дождавшиеся возвращения своих близких. Четыре трагедии, за которыми стоит российская система политических преследований, незаконных приговоров и содержания людей в местах несвободы", – написал крымскотатарский политик.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская журналистка Виктория Рощина погибла в российском плену. При этом в РФ запись о ее смерти несколько раз меняли в реестре Росстата; причину гибели украинки также неоднократно редактировали – она варьировалась от "неизвестной" до "заболевания" и лишь в 2025 году обрела относительную конкретику.