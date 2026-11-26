Сталинистская вакханалия в России достигла пика. Апологетический фильм Бортко о Сталине стал одной из главных тем российских СМИ. Весь московский бомонд – в том числе люди, которых считали либералами, – почтил своим присутствием презентацию этого пропагандистского дерьма.

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Нам, детям перестройки, трудно понять, как мог возродиться трижды разоблаченный и, казалось бы, полностью дискредитированный культ Сталина. Мы думали: вот напечатают в стране Солженицына и других антисталинских авторов – люди прозреют, и сталинизм умрет. А он выжил и вновь господствует.

Как такое могло случиться? Одна из причин в том, что многие из тех, кто взял на себя миссию разоблачения Сталина, не были подлинными антисталинистами, то есть врагами авторитаризма, имперства, ксенофобии, великорусского шовинизма времен развитого сталинизма. Речь прежде всего идет о Солженицыне.

У Войновича Сим Симыч Карнавалов – при всем очевидном ироническом отношении автора – противостоит нео-КГБшному режиму. Роман заканчивается тем, что Карнавалов (Солженицын) возвращается из эмиграции на белом коне и окончательно хоронит режим гэбиста Букашева (предвидение Путина). В реальности все было намного хуже, чем в памфлете Войновича. Солженицын, вернувшись, хорошо вписался в эту самую нео-КГБшную систему. Путина он, фактически сходя в гроб, благословил. Его вдова и сейчас появляется вместе с Путиным на разных мероприятиях, например на открытии памятника князю Владимиру. Его сын Степан Солженицын какое-то время возглавлял Сибирскую угольную энергетическую компанию (СУЭК), созданную на основе бывших гулаговских шахт. Сын самого известного "разоблачителя Сталина" вместе с хозяином компании, олигархом Мельниченко, фактически мародерил, обворовывая окоченевшие трупы зэков советской эпохи. При этом ничего не слышно от семьи Солженицына в защиту новых российских политзаключенных, которых теперь намного больше, чем при Брежневе. Главное для нее, видимо, что коммунизм не в чести, государство крепко авторитарное, а православие в почете. Все по заветам отца семейства. Почему бы на этом режиме не подзаработать?

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Солженицын внушал городу и миру, что СССР – не новое воплощение Российской империи, а чуждое русскому народу явление, привнесенное извне, с Запада, – следствие модерна, атеизма и сына их – коммунизма. А Россия-матушка без коммунизма станет такой же прекрасной, как и во времена империи Романовых, до того, как ее стала грызть революционная зараза. Если отменить коммунистическую идеологию, но оставить авторитарную форму правления и заменить коммунизм православием, Россия вновь вернется в этот потерянный рай. Об этом он прямо писал в знаменитом письме к вождям.

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Путин, по сути, так и поступил: коммунистическую идеологию отменили еще при Ельцине, а он на ее место поставил ультраконсервативную, клерикальную, квазипатриотическую пропаганду – вполне в духе Солженицына. И оказалось, что она во многом напоминает поздний сталинизм. Сталин и Солженицын оказались вполне совместимы в путинской России.

Коммунистическая идеология, вопреки Солженицыну, была лишь оболочкой, прикрывавшей традиционный российский империализм и самодержавие. Власти постсоветской России легко от нее отказались, сохранив и самодержавие, и империализм. Путинизм, как и сталинизм, глубоко укоренен в российской архаичной, авторитарной, имперской традиции.

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В его пантеоне нашлось место и Сталину, и Солженицыну. Когда упертые сталинисты выступают против Солженицына, их одергивают. Так, памятник писателю во Владивостоке не стали переносить с почетного места на набережной. Вероятно, вдова пожаловалась Путину – и решение переиграли.

Десталинизация России возможна только вместе с ее деимпериализацией. Пока сохраняется монструозное, имперское, москвоцентричное российское государство, оно будет порождать новые версии Ивана Грозного, Сталина, Путина и других самодержавных монстров. Солженицын страшно боялся его краха, но он неизбежен.

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