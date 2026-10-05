Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться

Блог

Кирилл Данильченко
Кирилл Данильченко

Военный обозреватель

OBOZ. Новости России / Мнения
Time to read2 мин
icon 1,5 т.
Блог |

Шокирующее сравнение потерь, или Как российская армия превратила войну в конвейер смерти

Шокирующее сравнение потерь, или Как российская армия превратила войну в конвейер смерти
В России большие потери. Источник: insider-media.net

СБС пишет, что 301 подтвержденный объективным контролем "двухсотый" за сутки. Из раненых еще часть гарантированно дойдет на санитарном этапе – тяжелые ранения от прямого попадания дронов, турникетный синдром, сепсис, долгая эвакуация, помноженная на невозможность применять санавиацию из-за БПЛА и реактивки.

Однако, если прикинуть масштаб:

Вся Британская империя с авианосцами, десантом, потерями кораблей и высадкой потеряла за три месяца боев за Фолкленды меньше, чем выходит за одни сутки от FPV-дронов и скидов.

Вся международная коалиция из 35 государств (включая США) за всю полномасштабную войну против 600-тысячной армии Саддама Хусейна потеряла ровно суточную норму.

В самый кровавый период штурмов Фаллуджи и постоянных подрывов на фугасах вся американская армия в Ираке теряла за год столько, сколько сейчас теряется за 2–3 дня.

Читайте также
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
icon 1,0 т.
Система РЭБ, зенитный пулемёт и вертолёт: охрану Путина в очередной раз усилили
icon 1,0 т.
Система РЭБ, зенитный пулемёт и вертолёт: охрану Путина в очередной раз усилили
Рамис ЮнусРамис Юнус
icon 10,1 т.
Почему Россия не хочет освобождаться от империи, или Чего на самом деле хотят "хорошие россияне"
icon 10,1 т.
Почему Россия не хочет освобождаться от империи, или Чего на самом деле хотят "хорошие россияне"
Иван ЗимбицкийИван Зимбицкий
icon 7,4 т.
Идеальная курица: как российские власти воспитывают толпу
icon 7,4 т.
Идеальная курица: как российские власти воспитывают толпу

Годовая норма потерь всей объединенной группировки войск РФ во Второй чеченской (со всеми танками, авиацией и ковровыми бомбардировками) закрывается сейчас за те же 2–3 дня.

США потеряли за 20 лет в Афганистане порядка 2 450 солдат. Это около 8 дней работы армии РФ в Украине.

США во Вьетнаме теряли около 7 тысяч в год, и это вызвало колоссальный антивоенный раскол в обществе: массовые протесты, марши на Пентагон, хиппи и сжигание повесток – Мохаммед Али предпочел лишиться титула и сесть в тюрьму, лишь бы не ехать в эту мясорубку.

У россиян эта ужасающая, конвейерная бойня вызвала осуждение романа Глуховского, создание списков запрещенных книг и счастливого Рулона Обоева, ведущего вдову в шубе на голое тело в кабак. Загадочная русская душа™ во всей красе.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Кирилла Данильченко
Похожие темы
Потери России в войне с УкраинойВойна в Украинеармия
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться