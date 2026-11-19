Предательница и коллаборантка Евгения Бильченко, бывшая профессор университета имени Драгоманова, пожаловалась на задержание в Санкт-Петербурге (Россия). По ее словам, она находилась в 78-м отделении полиции на Маяковского.

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Об этом Бильченко написала в своем Telegram-канале. В своих публикациях она также выразила сожаление о прошлом.

Сначала коллаборантка призвала привлечь внимание СМИ к ее ситуации и распространить информацию в соцсетях. Она подчеркивала, что не понимает, за что ее задержали, и опасалась, что ей придется провести всю ночь в отделении.

Также Бильченко пожаловалась на поведение полицейских, назвав его умеренно хамским, и на сильный холод в помещении.

"78-е отделение полиции на Маяковского. Сообщите всем СМИ. Меня задержали, и непонятно, за что. Нашли повод. Непонятно, за что меня здесь продержат всю ночь. Ведут себя умеренно по-хамски. Ужасно холодно. Показательно, что моих коллег отпускают. Я готова ждать, что они уйдут, а я останусь, но мне непонятно, за что.

Телефон пока что при мне. Массовый репост ваших постов поможет решить проблему", – сообщила женщина.

В следующем посте коллаборантка призналась, что сожалеет буквально обо всем. Среди прочего, она упомянула, что любила патриотов, была любовницей участника так называемой "СВО" и волонтеркой "спецоперации".

"Я сожалею буквально обо всем. Сейчас меня задержали, и я не знаю, чем все закончится. Так же, как и не знаю, каким будет приговор", – написала Бильченко.

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В конце она добавила: "Это не то. Не мама. Не Родина".

Уже в следующем посте появилось короткое сообщение: "Я вышла".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после увольнения из университета в 2021 году Бильченко уехала в Россию. С начала полномасштабного вторжения она поддерживала оккупационную армию РФ, использовала Z-символику, организовывала мероприятия и собирала деньги для российских военных.

Однако впоследствии сама столкнулась с травлей со стороны российских радикальных патриотов и других сторонников войны против Украины. По словам украинского блогера Дениса Казанского, которые он озвучил на своем YouTube-канале, Бильченко жаловалась на оскорбления и насмешки со стороны российских пропагандистов и бывших украинцев, перешедших на сторону РФ. В итоге она заявила, что разочаровалась в стране, в которую переехала, ведь там ее "использовали как презерватив и выбросили".

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