В социальных сетях опубликовали фотографию одного из двух опытных образцов российского танка Т-95, также известного как "Объект 195". Разработка этой боевой машины зашла в "тупик", в результате чего министерство обороны РФ в 2010 году решило прекратить работы над проектом.

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Об этом пишет Defence Express. Наработки, полученные при создании Т-95, впоследствии использовали для разработки российского танка Т-14 "Армата", который считается упрощенным вариантом своего предшественника.

Что известно о российском танке "Объект 195"

Разработка Т-95 началась еще в 1990 году, ею занималось Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения. Главными конструктивными особенностями боевой машины были необитаемая башня с 152-мм гладкоствольной пушкой 2А83 и размещение экипажа в изолированном отсеке.

Основную пушку предполагалось оснастить автоматом заряжания. Вспомогательным вооружением танка должна была стать 30-мм автоматическая пушка, предназначенная для поражения различных типов целей.

Характерной особенностью Т-95 стали значительные размеры башни, что объяснялось габаритами электронного оборудования, необходимого для ведения огня. Масса боевой машины должна была достигать 58 тонн.

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Всего россияне изготовили два опытных образца танка, которые отличались комплектацией. Первый получил комплекс активной защиты (КАЗ) "Штандарт", предназначенный для противодействия противотанковым средствам поражения, а также полноценную обзорно-прицельную радиолокационную станцию. Второй образец имел упрощенное оснащение.

В конце 2000-х годов обе машины проходили испытания, во время которых в общей сложности преодолели 15 тысяч километров и произвели 287 выстрелов.

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Почему Россия отказалась от разработки Т-95

Для продолжения работ необходимо было изготовить третий опытный образец, который должен был стать основным во время государственных испытаний. На их проведение нужно было дополнительно выделить 500 млн рублей, что, по данным издания, на тот момент составляло не менее 25 млн долларов.

В итоге в 2010 году российское Минобороны решило закрыть проект по финансовым и концептуальным причинам.

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В то же время аналитики отметили, что Т-95 был продолжением разработки так называемого танка предельных параметров, начатой еще во времена СССР, создание которого требовало значительных технологических инвестиций.

Однако эксперты сомневаются, что именно нехватка средств стала определяющей причиной прекращения работ. После распада Советского Союза Россия получила в наследство более 10 тысяч танков только на базах хранения.

По мнению аналитиков, российское военное руководство могло не видеть необходимости в создании принципиально новой боевой машины, имея в распоряжении тысячи уже проверенных танков.

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Напомним, российские войска все реже применяют танки и другую тяжелую технику для штурмов из-за расширения зоны поражения украинских беспилотников. По словам спикера Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, даже дополнительные защитные конструкции не гарантируют безопасности бронетехники от атак дронов на оптоволокне.

Как писал OBOZ.UA, в начале октября 2026 года россияне во время учений в Челябинской области испытали новый роботизированный танк "Штурм", созданный на базе Т-72/Т-90. В то же время специалисты скептически оценили разработку оккупантов, назвав ее устаревшей и неспособной эффективно выполнять задачи в условиях современной войны.