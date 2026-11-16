Российские олигархи задумались о будущем без Путина: в ВВС раскрыли, о каких сценариях идет речь

Российские миллиардеры уже задумываются о том, какой будет страна после ухода диктатора Владимира Путина от власти. Среди возможных сценариев – возвращение к олигархической системе 1990-х годов, продолжение авторитарного правления или даже демократизация, хотя последнюю аналитики считают наименее вероятной.

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Об этом говорится в материале BBC. Автор статьи рассказывает о настроениях российских олигархов и их отношении к диктатору.

За десятилетия правления Путина представители крупного бизнеса убедились, что открыто выражать несогласие с главой Кремля опасно. Об этом свидетельствовала, в частности, встреча 24 февраля 2022 года – в день начала полномасштабного вторжения в Украину. Тогда Путин собрал в Кремле богатейших российских бизнесменов и призвал их поддержать экономику и производство. Однако во время встречи никто из присутствовавших не произнес ни слова.

По словам собеседников BBC, несмотря на демонстративную лояльность Кремлю, среди представителей крупного бизнеса растет недовольство. Хотя совокупное состояние российских миллиардеров достигло рекордных почти $700 млрд, их влияние на внутреннюю политику остается незначительным. В то же время из-за западных санкций многие из них потеряли возможность вести привычный образ жизни за рубежом.

Российская журналистка и аналитик Александра Прокопенко, находящаяся в изгнании, отмечает, что часть состоятельных предпринимателей хотела бы, чтобы политика вновь стала частью общественной жизни. Они стремятся к меньшим репрессиям, большей свободе слова и более здоровой конкуренции между политическими силами. Однако атмосфера страха в России не позволяет им открыто выступать за такие перемены.

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Аналитики выделяют три возможных сценария развития России после ухода Путина от власти:

Демократизация. Власть будет формироваться при участии общества, а не сосредоточиваться в руках олигархических кланов или одного авторитарного лидера. Впрочем, этот сценарий считают наименее вероятным, поскольку за годы правления Путина ключевые демократические институты были ослаблены или уничтожены.

Власть будет формироваться при участии общества, а не сосредоточиваться в руках олигархических кланов или одного авторитарного лидера. Впрочем, этот сценарий считают наименее вероятным, поскольку за годы правления Путина ключевые демократические институты были ослаблены или уничтожены. Продолжение авторитарного правления. Путина сменит другой руководитель, который сохранит репрессивную политику. Однако на начальном этапе его власть, вероятно, будет слабее, а возможностей для ее укрепления – меньше, чем у нынешнего главы Кремля.

Путина сменит другой руководитель, который сохранит репрессивную политику. Однако на начальном этапе его власть, вероятно, будет слабее, а возможностей для ее укрепления – меньше, чем у нынешнего главы Кремля. Возвращение к олигархической модели. Реальное влияние на управление страной сосредоточится в руках нескольких могущественных элитных кланов, связанных с крупным бизнесом. Именно такой вариант больше всего импонирует части российских магнатов, стремящихся вновь получить возможность влиять на политические решения.

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Бывший советник Кремля и оппозиционный политик Дмитрий Некрасов отмечает, что некоторые предприниматели уже пытаются наладить контакты с влиятельными представителями силовых структур и министрами. В то же время на более серьезные шаги они пока не решаются, поскольку это слишком опасно.

Еще одним свидетельством изменения настроений стало интервью российского миллиардера Андрея Мельниченко изданию The Economist. Он не призывал Путина уйти с должности, однако высказался за отказ от единоличного правления в России. Также бизнесмен подчеркнул необходимость активнее взаимодействовать с остальным миром.

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Журналист Аркадий Островский, беседовавший с Мельниченко, предполагает, что тот озвучил не только собственную позицию, но и настроения других представителей крупного бизнеса. В то же время ни один другой российский магнат публично не поддержал его заявлений.

Несмотря на разговоры о будущем страны, олигархи вряд ли решатся выступить против Путина, пока он остается у власти. Финансист Билл Браудер и американский инвестор Майк Калви считают, что бизнесмены осознают риски такого шага: они могут оказаться за решеткой, а их активы – быть конфискованы.

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Поэтому остается открытым вопрос, смогут ли российские магнаты после ухода Путина вернуть себе прежнее политическое влияние и позволят ли им это сделать представители нынешней власти.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2027 году Россия планирует сократить финансирование социальной политики, образования и здравоохранения, одновременно увеличив расходы на оборону. Согласно бюджетным документам, Москва намерена направить на военные нужды 17,1 трлн рублей ($202,58 млрд). Это примерно на 27% больше первоначально запланированных 13,5 трлн рублей и самая большая сумма с начала полномасштабной войны против Украины в 2022 году.