В течение 2026 года западные аналитические центры, специализирующиеся на изучении россии, фиксируют интересную тенденцию: болотные олигархи все чаще задумываются о "жизни после путина".

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Представители Берлинского центра по изучению россии и Евразии даже обратили внимание на знаковую деталь: если раньше представители российской экономической "элиты" называли путина уважительно – "начальник", "первый" или "ВВ", то теперь все чаще пренебрежительно – "дед". Причин для такой перемены отношения более чем достаточно.

Все они так или иначе связаны с войной. В отличие от основной массы болотного населения, российские бизнесмены принадлежат к той категории "общества", которую трудно обмануть. Вороватый и коррумпированный "хозяйственный актив" кремля начинает "прозревать". За пропагандистской ширмой предприниматели видят причинно-следственные связи и понимают: в нынешних обстоятельствах будущего у них нет, ведь кормовая база стремительно сокращается.

Поводов для ругани в адрес "деда" становится все больше. Предприниматели разных категорий страдают от санкций, повышения налогов, практики "добровольного" перечисления средств в бюджет, уничтожения имущества в результате войны (яркие примеры – нефтеперерабатывающая отрасль, маркетплейсы, химическая промышленность), а также общего падения капитализации российского бизнеса.

Кстати, путин тоже с презрением относится к предпринимателям. Речь не только об олигархах, но и вообще обо всех участниках рыночной экономики. В одном из интервью "дед" назвал всех бизнесменов мошенниками по определению. Такое отношение возникло не спонтанно – оно десятилетиями дремало в недрах российской политической культуры. Еще в советские времена царило презрение к торговле и всему, что было связано с предпринимательской деятельностью.

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Первые поколения политических элит на постсоветском пространстве унаследовали эту ментальность. Так было, кстати, и в Украине в 90-е и в начале нулевых. Достаточно вспомнить "азаровщину" – произвол правоохранительных и налоговых органов в отношении предпринимателей. Однако смена власти постепенно трансформировала отношение к рыночным отношениям – как в Украине, так и во многих других постсоветских странах. А вот на болотах советские подходы законсервировались – вместе с неизменным "дедом". В условиях относительно стабильной экономики скрытый конфликт между властью и бизнесом оставался незаметным. Но военная нужда вывела его на поверхность.

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Вряд ли стоит ожидать, что российские бизнесмены организуют мятеж: смельчаков среди них немного. Однако существуют и другие формы протестного поведения: саботаж, уклонение от уплаты налогов, вывод средств за границу, а активов – в тень. Собственно, все эти процессы наблюдаются во второй половине 2025-го и на протяжении всего 2026 года. В совокупности они способствуют увеличению дефицита федерального бюджета и обострению других экономических проблем.

Фактически, "тихий демарш" российского бизнеса – одно из проявлений более масштабного процесса, который можно назвать началом кризиса российской государственности. Наверное, это еще не острая фаза. Пока российский бизнес лишь мечтает о "жизни без путина". На следующем этапе болотные олигархи, возможно, переименуют "деда" в "х**ло", а там, глядишь, перейдут от мечтаний к какому-то конструктивному планированию. В конце концов, ликвидация путинского режима может стать для них единственным шансом на экономическое выживание.

Ну а мы будем делать все возможное, чтобы это "прозрение" как можно быстрее охватило всех россиян – от олигархов до обычных обывателей. Наша просветительская работа в виде "дальнобойных санкций" набирает обороты. Ее результаты видит весь мир и восхищается нами. А мы продолжаем борьбу. Слава Украине!

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