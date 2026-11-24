"Медуза" и "Медиазона" опубликовали новую оценку российских потерь. Основой стала база Росстата, которую в начале ноября похитили "Киберпартизаны Беларуси" и Silent Crow.

Видео дня

В ней почти все свидетельства о смерти, зарегистрированные в системе ЕГР ЗАГС с 2021 года по август 2026-го, то есть более 11,6 млн записей.

Журналисты проверили базу по реестру наследственных дел, судебным решениям и поименному списку погибших и нашли там 95,1% людей из списка. Так что это не слухи ґ, а внутренняя бухгалтерия самой России.

Цифры такие. Официально зарегистрирована смерть как минимум 490 тысяч российских военнослужащих по состоянию на конец сентября 2026 года. Если учесть пропавших без вести, чью смерть государство еще не оформило, получается около 530 тысяч на конец 2025 года.

К осени 2026-го это число, по оценке изданий, выросло до 720 тысяч или даже больше. Для сравнения, в мае те же журналисты осторожно насчитали 352 тысячи на конец 2025 года. Новая база увеличила эту оценку почти наполовину.

Самые красноречивые детали – даже не в общей цифре. В 2025 году в России регистрировали в среднем 584 военных смерти в день. Медианный возраст погибших вырос с 33 до 40 лет, то есть молодых Кремль уже в значительной мере сжег и теперь выгребает мужчин среднего возраста.

Несмотря на это, война унесла жизни более 7 тысяч парней в возрасте 18–19 лет, и примерно половина из них погибла именно в 2025-м. По данным "Важных историй", 92% российских военных погибают от взрывов и осколков, а от огнестрельных ранений – менее 2%.

РЕКЛАМА

Это и есть портрет современной войны, в которой решают дроны, артиллерия и мины, а не атаки с автоматом наперевес. Среди погибших на российской стороне нашли не менее 6 тысяч иностранцев.

Теперь поставьте эти цифры рядом с тем, что Путин рассказывает на камеру. Он торгуется за "остатки" Донетчины, обещает победоносные наступления и объясняет миру, что Украина вот-вот падет. На самом деле за каждый год этой войны Россия теряет население среднего города.

Цена измеряется не территориями, а целыми поколениями, которых в демографически истощенной стране уже не будет.

Главные истории дня

Отдельно стоит сказать о тех, кто до сих пор верит в "гуманную" цену мира любой ценой. Режим, который спокойно положил 720 тысяч собственных граждан и скрывает это даже от собственных матерей, не остановится из-за подписи под декларацией. Он останавливается тогда, когда цена становится непосильной.

Такими темпами это будет скоро.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...