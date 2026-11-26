В России группа сенаторов внесла в Государственную думу пакет законопроектов, ограничивающих распространение сведений о последствиях украинских атак на территории страны. За первое нарушение предлагают штрафовать граждан на 30-50 тысяч рублей, а за повторное – наказывать лишением свободы на срок до трех лет или до пяти лет при наличии отягчающих последствий.

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Об этом говорится в документах, опубликованных в базе законопроектов Госдумы РФ. Соответствующие предложения подготовила группа сенаторов, среди которых председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Всего в парламентскую базу внесли три законопроекта, предусматривающих изменения в федеральное законодательство, Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ.

Первый документ предлагает внести поправки в законы "О средствах массовой информации" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В частности, в законодательстве о СМИ хотят закрепить положение, согласно которому освещение последствий атак противника во время войны против Украины будет разрешено только в случаях, определенных российским законодательством.

В то же время закон об информации планируют дополнить нормами, которые будут запрещать распространять сведения о последствиях украинских ударов, в частности тех, которые российские власти квалифицируют как террористические акты. Исключением станет информация из официальных источников.

Второй законопроект предусматривает введение новой статьи 20.3.5 в Кодекс об административных правонарушениях.

Она будет устанавливать штрафы для граждан РФ в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Для иностранцев, которые нарушат запрет, предусмотрены штраф и возможное выдворение за пределы страны.

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Третий документ касается Уголовного кодекса. Авторы предлагают добавить статью 280.5, которая будет предусматривать ответственность за повторное распространение запрещенных сведений после административного наказания. В таком случае нарушителю будет грозить до трех лет лишения свободы. Если же распространение информации повлекло определенные последствия, максимальный срок заключения составит пять лет.

Как следует из формулировок законопроектов, ограничения будут касаться не только фото и видео мест попадания украинских средств поражения. Под их действие также могут попасть сообщения о последствиях покушений на судей, следователей, сотрудников силовых структур и российских чиновников.

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В пояснительной записке авторы инициативы аргументируют необходимость ограничений тем, что информация из социальных сетей якобы помогает украинской стороне корректировать боевые действия.

В частности, сенаторы утверждают, что видеозапись запуска баллистической ракеты может помочь определить траекторию ее полета и место расположения пусковой установки. Также, по их мнению, фотографии и видео мест попаданий на территории России могут использоваться для уточнения координат будущих ударов.

Среди авторов пакета законопроектов – Андрей Клишас, который неоднократно выступал с законодательными инициативами по усилению контроля над информационным пространством в России.

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