Россия продолжает разработку истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate, однако проект существенно отстает от ранее озвученного графика. По состоянию на конец 2026 года вместо двух опытных самолетов, которые обещали подготовить еще в 2025-м, есть только один экземпляр на этапе сборки.

Видео дня

Кроме того, разработчики до сих пор не определили даже примерный перечень вооружения для будущего самолета. Об этом пишет украинское издание Defense Express. По его оценке, сейчас нет оснований говорить и о возможном применении Су-75 в войне против Украины.

Неудачные обещания

Россия объявила о старте проекта Су-75 Checkmate в 2021 году. Тогда самолет позиционировали как массовый одномоторный истребитель пятого поколения, который должен был стоить около 30 млн долларов.

Также разработчики обещали низкую стоимость эксплуатации – примерно 5 тысяч долларов за один летный час. По замыслу, это должен был быть относительно доступный боевой самолет, который сможет заинтересовать потенциальных иностранных покупателей.

По состоянию на 2025 год российская сторона заявляла, что к концу года подготовит два опытных экземпляра. Один из них предназначался для летных испытаний, другой – для статических.

Однако к концу 2026 года ни один из этих планов не реализовали. Сейчас известно лишь об одном борту, который находится на этапе сборки.

Пропагандистское видео

Недавно российские ресурсы распространили стоп-кадр из пропагандистского репортажа, снятого на авиационном заводе КнААЗ в Комсомольске-на-Амуре. Предприятие занимается серийным производством истребителей Су-35С и Су-57.

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На видео показали заготовку будущего Су-75 Checkmate на одном из стапелей. Рядом разместили экран со схематичным изображением самолета.

Этого короткого фрагмента хватило российским пропагандистам для очередных публикаций о якобы значительном интересе к новой разработке. В то же время видео не содержало никаких дополнительных подробностей о реальном состоянии проекта.

Главные истории дня

Еще одной проблемой для российского проекта становится конкуренция на экспортном рынке. Потенциальную нишу Су-75 активно занимает Китай со своим истребителем J-10C, который предлагают по цене примерно 40–50 млн долларов.

Таким образом, российскому производителю придется конкурировать не только с другими разработчиками боевой авиации, но и с китайским предложением, уже представленным на рынке.

Характеристики самолета

Подробный анализ российского Су-75 Checkmate Defense Express опубликовало еще в 2021 году. Согласно опубликованным проектным характеристикам, будущий истребитель должен иметь:

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максимальную взлетную массу – 18 тонн

боевую нагрузку – до 7,4 тонны

практическую дальность полета – до 2900 км

длину разбега и пробега – 400–500 метров

максимальную скорость – около 2 Махов.

В то же время конкретного перечня вооружения для Су-75 до сих пор нет. То есть даже при наличии заявленных летно-технических характеристик остается неопределенным, какими именно боевыми возможностями будет обладать этот самолет.

О возможном использовании Су-75 в войне против Украины сейчас также речи не идет. До этого этапа российский проект пока не дошел.

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