Путина зароют под мостом

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Украинцы, разрушив Крымский мост, доказали, что для них нет ничего невозможного.

Крымский мост для российских властей был не просто важнейшим транспортным узлом, но и практически сакральным символом возрождения империи. Его берегли как зеницу ока, охраняли настолько хорошо, насколько они вообще способны что-либо охранять. Я не думаю, что Кремль охраняют намного лучше.

Тем не менее украинцы разрушили этот сакральный мост. Думаю, они еще добьют то, что осталось, может быть, даже в ближайшие дни. А значит, они могут практически все.

Путин и Ко стали крайне уязвимы. Теперь им придется считаться с тем, что каждый день этой войны несет для них все новые персональные риски. Куда украинцы ударят в следующий раз? По дворцу Путина и Кабаевой? А может быть, по Лубянке? Вести войну в этих условиях становится все опаснее лично для Путина и его окружения.

Путин все время надеялся, что вот сейчас, сегодня-завтра ситуация преломится в его пользу. Генералы рассказывают ему о каких-то мифических успехах: еще немного побомбим, и Украина загнется, украинцы разбегутся, или свергнут власть, или произойдет еще что-нибудь невероятное. А всякие Дмитриевы, жуликоватые посредники, обещают, что еще чуть-чуть – и Трамп дожмет Зеленского, тот поднимет руки вверх и капитулирует. Однако ничего такого не происходит и не может произойти. Наоборот, начиная с января, новый Конгресс будет всячески мешать предательским планам Трампа и вскоре, скорее всего, восстановит помощь Украине.

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А Путин боится даже объявить всеобщую мобилизацию в условиях острой нехватки людей на фронте. То есть он в полном тупике. Его осталось только дожать.

Наступающий год может стать последним годом войны. Российские власти просто физически не смогут ее продолжать. Они не способны защитить даже свой сакральный центр силы – Крымский мост, а значит, в принципе не способны противостоять ударам Украины.

P. S. Можете обвинять меня в излишнем оптимизме, но он основывается на событиях, которые мы можем наблюдать в реальном времени. С мостом вас, друзья!

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