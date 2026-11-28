Российский диктатор Владимир Путин заявил о необходимости готовить российский флот к нанесению ударов в любом районе Мирового океана. Для этого, отметил он, следует усовершенствовать вооружение подлодок, стоящих на вооружении ВС РФ, среди приоритетных задач диктатор назвал противодействие морским группировкам противника и поражение его стратегических объектов.

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Об этом Путин заявил в ходе совещания по развитию подводных сил ВМФ России, которое состоялось уже после недавних ударов по российским военным кораблям в Финском заливе и возле берегов Ливии. Подробности сообщает независимое российское издание "Агентство", отмечающее, что Москва рассматривает возможность расширения противостояния далеко за пределы Украины.

Путин распорядился готовить флот к выполнению задач "в любом районе Мирового океана"

На совещании по развитию подводных сил ВМФ РФ в пятницу российский диктатор заявил о необходимости совершенствовать вооружение подлодок, чтобы российский флот мог решать боевые задачи в любом районе Мирового океана.

Одной из задач ВМФ Путин назвал противодействие морским группировкам противника и поражение его стратегических объектов. И постановка задач в таком виде, считает "Агентство", "выходит далеко за рамки войны с Украиной".

"В современных условиях Военно-Морской Флот играет крайне важную роль в обеспечении суверенитета и безопасности России, защите наших национальных интересов, и все его составляющие – надводные и подводные корабли и соединения, также береговые части и инфраструктура должны быть готовы к отражению угроз с морских и океанских направлений, обладать серьезной ударной мощью, чтобы эффективно противостоять морским группировкам противника и поражать его стратегические объекты", – заявил глава Кремля.

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Также он уточнил, что "стратегия и тактика боевых действий на море, в том числе и подводных сил, меняется".

"Поэтому наряду со строительством новых подводных лодок разных типов важно совершенствовать их вооружение и прежде всего планомерно улучшать тактико-технические характеристики высокоточного оружия большой дальности и противокорабельных ракет. Это позволит наращивать ударные возможности корабельных группировок для решения боевых задач в любом районе Мирового океана".

Путин также считает необходимым "результативно привлекать для кооперации высокотехнологичные компании среднего и малого бизнеса".

Главные истории дня

Совещание прошло в Северодвинске после церемонии подъема военно-морского флага на атомной подлодке "Пермь", которая усилит Тихоокеанский флот.

Кремль готовится к расширению войны?

Заявления Путина прозвучали на фоне расширения географии атак на российские суда, подчеркнуло "Агентство".

21 ноября в Финском заливе был атакован сухогруз Sparta II, а 22 ноября у берегов Ливии – два российских судна, в том числе корвет "Меркурий".

"В последние месяцы Путин неоднократно допускал расширение географии противостояния из-за угроз российским судам. В августе на встрече с командованием Тихоокеанского флота он пригрозил зеркально отвечать на захват европейскими странами российских судов, причем необязательно в тех же акваториях. В октябре на Валдайском форуме Путин допустил ответные действия России не только на Балтике, но и в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах. Однако последние заявления президента выглядят как подготовка к более серьезным конфликтам", – пишет "Агентство".

Как сообщал OBOZ.UA, Путин предлагал Кушнеру бизнес-сделки в обмен на ослабление санкций.

В частности, речь шла о совместном американо-российском предприятии по добыче нефти на Сахалине и поставке дизельного топлива в США накануне промежуточных выборов